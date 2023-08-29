Самолет из Стамбула со второго раза сел в Тюмени из-за проблем с топливными фильтрами

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Информация о ЧП появилась в TG-канале Aviaincident. При уходе на второй круг на панели лайнера появилось сообщение о засорении топливных фильтров левого и правого двигателей. Эксплуатант самолета — «Ред Вингс».
Воздушный лайнер RRJ-95LR-100 выполнил повторный заход и совершил посадку в тюменском аэропорту «Рощино». После приземления самолет вывели из строя, чтобы совершить технические работы.
Напомним, что за последнее время это не первая ситуация, связанная с неисправностью ВС. Так, например, столичный самолет не смог совершить посадку в Тобольске. Из-за чего экстренно приземлился в «Рощино». Причиной стала неисправность посадки.
Кроме того, ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что из-за проблем с самолетом тюменцы не могут вылететь в столицу.