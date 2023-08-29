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Самолет из Стамбула со второго раза сел в Тюмени из-за проблем с топливными фильтрами

Самолет из Стамбула со второго раза сел в Тюмени из-за проблем с топливными фильтрами

29 августа 2023, 10:41
У воздушного лайнера, следовавшего из Стамбула в Тюмень, засорились фильтры двигателей. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 27 августа. После приземления самолет вывели из эксплуатации и отправили на ремонт.

Информация о ЧП появилась в TG-канале Aviaincident. При уходе на второй круг на панели лайнера появилось сообщение о засорении топливных фильтров левого и правого двигателей. Эксплуатант самолета — «Ред Вингс».

Воздушный лайнер RRJ-95LR-100 выполнил повторный заход и совершил посадку в тюменском аэропорту «Рощино». После приземления самолет вывели из строя, чтобы совершить технические работы.

Напомним, что за последнее время это не первая ситуация, связанная с неисправностью ВС. Так, например, столичный самолет не смог совершить посадку в Тобольске. Из-за чего экстренно приземлился в «Рощино». Причиной стала неисправность посадки.

Кроме того, ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что из-за проблем с самолетом тюменцы не могут вылететь в столицу.

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#Происшествия#Тюмень#Рощино#Анастасия Ильина#Red Wings
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