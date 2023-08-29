Пьяная тюменка зарезала бывшего мужа на глазах возлюбленного

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В этот день 46-летняя обвиняемая выпивала в компании своего нового возлюбленного и в компании бывшего 48-летнего мужа. Во время пьянки между бывшими супругами случилась ссора, которая закончилась убийством мужчины.
Сельчанка зарезала мужа ударом в грудь. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Женщине предъявлено обвинение по соответствующей статье. Следствие намерено ходатайствовать перед судом, чтобы тюменку заключили под стражу. Сейчас проводится проверка.