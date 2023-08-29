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Под Тюменью женщина зарезала бывшего мужа во время пьянки

Пьяная тюменка зарезала бывшего мужа на глазах возлюбленного

29 августа 2023, 07:19
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Под Тюменью женщина зарезала бывшего мужа во время пьянки
Жительница Тюменской области обвиняется в убийстве бывшего мужа. Как рассказали в пресс-службе регионального СК, инцидент произошел 26 августа этого года.

В этот день 46-летняя обвиняемая выпивала в компании своего нового возлюбленного и в компании бывшего 48-летнего мужа. Во время пьянки между бывшими супругами случилась ссора, которая закончилась убийством мужчины.

Сельчанка зарезала мужа ударом в грудь. От полученной травмы мужчина скончался на месте. Женщине предъявлено обвинение по соответствующей статье. Следствие намерено ходатайствовать перед судом, чтобы тюменку заключили под стражу. Сейчас проводится проверка.

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#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Тюменцы#Анастасия Ильина
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