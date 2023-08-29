Путин похвалил врио губернатора Омской области Хоценко за первые пять месяцев работы

«Что касается промышленности, то сегодня у нас рост и по индексу промпроизводства, и в обработке мы растем на 7%. Это топ-5 промышленных регионов, и здесь у нас все получается. Что касается оборонки. У нас это ключевое направление, мы сильно прирастаем, 50 миллиардов рублей выручки, это в два раза больше, чем за прошлый год. Что касается сельского хозяйства, то, несмотря на сложную погоду, мы свои 3 млн тонн зерна планируем собрать точно, уже видим эти планы», — сказал Хоценко.