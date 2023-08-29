Путин похвалил врио губернатора Омской области Хоценко за первые пять месяцев работы

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В понедельник, 28 августа, президент РФ Владимир Путин принял в Кремле временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко. Это уже вторая встреча главы государства с новым руководителем области за последние два месяца. 19 июля Путин проводил заседание наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей», на которое пригласили и Хоценко, пишет gorod55.ru.
На этот раз врио губернатора рассказал президенту о социально-экономическом положении региона и представил планы по развитию области.
«Что касается промышленности, то сегодня у нас рост и по индексу промпроизводства, и в обработке мы растем на 7%. Это топ-5 промышленных регионов, и здесь у нас все получается. Что касается оборонки. У нас это ключевое направление, мы сильно прирастаем, 50 миллиардов рублей выручки, это в два раза больше, чем за прошлый год. Что касается сельского хозяйства, то, несмотря на сложную погоду, мы свои 3 млн тонн зерна планируем собрать точно, уже видим эти планы», — сказал Хоценко.
Путин дал высокую оценку работе нового руководства области. По его словам, врио губернатора и его команде удалось завоевать доверие жителей.
«Старт хороший, и напрямую, конечно, надо работать с людьми. Это очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают. Эта прямая работа повысит существенным образом и ваши шансы на то, чтобы люди вам поверили и доверили работу в таком важном регионе как Омская область», — сказал Путин.
Федеральный центр недаром возлагает надежды на 37-летнего Виталия Хоценко, выходца из Ямало-Ненецкого автономного округа, члена команды губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. (Последний не только пригласил Хоценко на работу в федеральное ведомство, но и был его наставником в кадровом проекте «Лидеры России»). У Хоценко за плечами ценный опыт работы как в региональных, так и федеральных структурах, помноженный на энергию молодого управленца, отмечают политологи.
Первые результаты
В начале июля Виталий Хоценко отметил символическую дату на посту врио губернатора Омской области — 100 дней после подписания указа Владимиром Путиным. И уже за это короткое время новое руководство области добилось определенных результатов и заложило фундамент под будущие проекты.
В частности, Хоценко поставил четко сформулированные задачи, которые необходимо решать в области в первоочередном порядке: принятие мер по улучшению демографии, создание условий для привлечения инвестиций, развитие транспортно-логистической составляющей экономики, поддержка участников СВО и членов их семей, благоустройство территорий и улучшение дорог.
По мнению Хоценко, у области есть все предпосылки для совершения экономического чуда. Одно из привлекательных направлений — развитие транспортно-логического хаба. К этому располагает само географическое положение Омской области, на стыке путей между Западом и Востоком. Сейчас в Омске строится крупнейший логистический парк «Солнечный» на площади 220 тысяч кв. м.
«Уверен, что логистическая отрасль с учетом выгодного географического расположения нашего региона должна стать новой точкой роста Омской области», — заявил врио губернатора.
Реализуются и другие крупные проекты: строительство завода полиизобутилена, модернизация завода по переработке бутан-бутиленовой фракции. В особой экономической зоне «Авангард» свои проекты реализуют шесть резидентов. Все инвесторы находятся на прямой связи с губернатором и получают необходимую поддержку областной администрации.
На первом месте у Хоценко и его команды — поддержка участников военной спецоперации и членов их семей. Принято решение о выделении 46 млн рублей на обеспечение социальных мер для этих категорий.
«Приняли решение более 46 млн рублей выделить на поддержку для участников СВО и их семей. Эти средства направим на помощь детям: на бесплатное горячее питание для школьников 5-11 классов, освобождение от платы за детский сад и продленку. Кроме того, напомню, что детки наших защитников могут бесплатно ходить в спортивные секции. Круг мер поддержки для участников СВО и их семей продолжим расширять», — сказал Хоценко.
Сверхновые управленцы
Виталия Хоценко нередко называют «сверхновым» губернатором. Он действительно представляет плеяду управленцев, появившихся на политической арене недавно, но уже завоевавших симпатии избирателей и поддержку федерального центра.
Чтобы обновить застоявшееся руководство региона, врио губернатора объявил о запуске кадрового проекта по аналогии с программой «Лидеры России», которая реализуется на федеральном уровне. Хоценко представил проект Владимиру Путина на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия — страна возможностей» 19 июля в Кремле. Идея получила высокую оценку главы государства.
«Пример Виталия Павловича говорит о том, что мы стараемся и будем так делать дальше, а именно будем стараться помогать людям, которые положительно и результативно поработали на важнейших направлениях, помогать им двигаться дальше, расширять свои возможности, получать участки с большей ответственностью», — сказал Путин.
Еще один проект, реализованный по инициативе Виталия Хоценко — первый форум гражданских активистов «Решают люди». Он состоялся этим летом в Омске и собрал неравнодушных граждан, участвующих в программе поддержки местных инициатив. На форуме врио губернатора объявил о существенном увеличении финансирования проектов, выдвинутых местными жителями.
«Как будет преображаться Омская область, должны решать сами люди!» — подчеркнул глава сибирского субъекта.
Политологи считают, что, взяв такой уверенный старт на новой должности, Хоценко сможет реализовать все задуманное и в итоге выведет Омскую область в лидеры развития.