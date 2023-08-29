Президент РФ подписал закон, концепцию которого предложила тюменская облдума

Согласно новой редакции доведение информации о применении пестицидов до физических и юридических лиц, осуществляющих пчеловодство, и населения населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ земель и земельных участков, на которых запланировано применение пестицидов, обеспечивается через средства массовой информации (радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации) лицами, запланировавшими применение пестицидов, не ранее чем за десять дней и не позднее чем за пять дней до их применения. Указанный федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.