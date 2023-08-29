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В Тюменскую область идут дожди

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 29 августа

29 августа 2023, 02:48
Фото: 1MI
В Тюменскую область идут дожди

В Тюменскую область идут ливни

В Тюменскую область идет непогода. Местами пройдут небольшие дожди, но, а в некоторых частях региона синоптики прогнозируют сильные ливни и понижение температуры.
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Ишим

В Тюмени 29 августа будет пасмурно и дождливо. К полудню температура воздуха прогреется до +17 градусов, которые будут ощущаться, как +15 градусов. Утром температура достигнет лишь +8 градусов. Во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшие дожди, которые будут идти затем всю ночью. К этому времени суток температура воздуха опустится до +12 градусов. Влажность воздуха составит 64%. В городе будет главенствовать северный ветер со скоростью 3,1 — 3,6 м/с. Световой день в Тюмени составит 14 часов и 13 минут. УФ-индекс средний (3).

На севере региона - в Тобольске синоптики обещают ночные осадки. В течение дня в городе будет пасмурно, однако без осадков. Температура воздуха прогреется до +18 градусов, что ощущается, как +16 градусов. Днем влажность воздуха составит 69%, а ночью — 91%. Утром в городе будет дуть южный ветер со скоростью 2,2 м/с, днем ветер сменит направление на юго-восток со скоростью 2,6 м/с. Во второй половине дня в Тобольск придет восточный ветер со скоростью 1,9 м/с. Световой день продлится 14 часов и 19 минут. УФ-индекс средний (3).

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В Ялуторовске в течение дня будут небольшие дожди, которые ночью перерастут в ливни. К полудню температура воздуха прогреется до +16 градусов. Однако утром в городе будет всего +7 градусов. Ночью этот показатель составит +12 градусов. Влажность воздуха будет 69%, ночью влажность повысится до 96%. В течение дня в городе будет главенствовать восточный ветер со скоростью 3,1 — 3,9 м/с. УФ-индекс низкий (1). Световой день составит 14 часов и 11 минут.

В Заводоуковске аналогичная картина — в течение дня пройдут небольшие дожди, которые перерастут в ночные ливни. Влажность воздуха днем составит 68%, а ночью — 92%. Температура воздуха к полудню прогреется до +16 градусов, что будет ощущаться, как +14 градусов. В течение дня в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 3,3 — 4 м/с. Световой день в Заводоуковске составит 14 часов и 11 минут.

Жителей Ишима непогода не обойдет стороной. Правда, осадки в этой части региона пройдут только в вечернее время года. Утром температура воздуха составит лишь +8 градусов. К полудню воздух прогреется до +18 градусов. Вечером город захлестнут ливни, при этом температура воздуха составит +14 градусов. В городе будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4,1- 4,4 м/с. Световой день в Ишиме сегодня 14 часов и 8 минут. УФ-индекс низкий (1).

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