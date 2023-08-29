Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 29 августа

В Тюмени 29 августа будет пасмурно и дождливо. К полудню температура воздуха прогреется до +17 градусов, которые будут ощущаться, как +15 градусов. Утром температура достигнет лишь +8 градусов. Во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшие дожди, которые будут идти затем всю ночью. К этому времени суток температура воздуха опустится до +12 градусов. Влажность воздуха составит 64%. В городе будет главенствовать северный ветер со скоростью 3,1 — 3,6 м/с. Световой день в Тюмени составит 14 часов и 13 минут. УФ-индекс средний (3).