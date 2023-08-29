«Отказываются отвечать»: близкие ищут пропавшего бойца СВО из Тюменской области

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Мужчина, по словам супруги, ушел служить по контракту еще в сентябре 2022 года и с этого времени периодически выходил на связь с семьей. Однако с 15 июля этого года, когда военнослужащий находился у Соледара, связь прервалась. Уже через шесть дней бойца признали пропавшим без вести.
«Мой муж — доброволец. Он ушел по краткосрочному контракту на 3 месяца, но указом президента был оставлен до конца СВО», — рассказала женщина.
Сразу после исчезновения Олега семья стала обращаться во все возможные инстанции: в военную прокуратуру, к региональному уполномоченному по правам человека. Пока ответ пришел только от надзорного ведомства, но неполный.
«Пришел ответ [из военной прокуратуры], но, видимо, со своей безалаберностью вместо трех листов в конверте только один. Буду звонить узнавать», — посетовала жена бойца.
10 августа мать военнослужащего сдала ДНК-материал, чтобы проверить нет ли Олега в числе погибших, но, к счастью, совпадений не нашлось. Это, по словам Елены, вселяет в нее надежду, что супруг жив, просто ранен и находится в госпитале.
«Если честно, я думаю что он тяжело раненый без сознания, ДНК сдали 10 августа, ничего нет, значит надо искать. Это моя надежда», — говорит супруга военнослужащего.
Однако, и эту информацию проверить у женщины не получается.
«Я звонила в Минобороны, хотела узнать куда вывозят раненых из Артемовского направления, а они отказываются отвечать», — посетовала женщина.
Уполномоченный по правам человек в Тюменской области Олег Датских не стал сообщать информацию о конкретном бойце и посоветовал родственникам обращаться в аппарат омбудсмена. Сколько всего бойцов из региона пропали на СВО, Датских также уточнять не стал.
«У нас немного таких обращений. Мы работаем по ним через Минобороны и федерального уполномоченного по правам человека Татьяной Москальковой. Работаем. Люди, которые обращаются, мы оказываем помощь. Берем максимальное количество информации и направляем», — сказал Датских.
Также региональный омбудсмен отметил, что на его практике были случаи, когда найти бойцов удалось, однако также затруднился назвать количество.
«Были такие случаи. Устанавливаются люди. Там же со всех каналов идет поиск. Через Минобороны, военные части. Как правило без вести пропавшие находятся в плену, либо принимается решение о признании бойца погибшим, что родственники получили выплаты, предусмотренные законом», — уточнил уполномоченный.
Напомним, как писало издание Muksun.fm, в соседнем ХМАО к уполномоченному по правам человека обратились более 50 родственников, которые ищут своих близких. Омбудсмен подключает к поискам не только Минобороны, но и другие гуманитарные организации, например, Красный крест.