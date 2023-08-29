«Отказываются отвечать»: близкие ищут пропавшего бойца СВО из Тюменской области

Мужчина, по словам супруги, ушел служить по контракту еще в сентябре 2022 года и с этого времени периодически выходил на связь с семьей. Однако с 15 июля этого года, когда военнослужащий находился у Соледара, связь прервалась. Уже через шесть дней бойца признали пропавшим без вести.