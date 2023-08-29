Обзор лучших детских садов в разных районах Тюмени

Дошкольная организация находится в старом здании советской постройки по адресу , но тем не менее сад очень уютный и чистый, в группах с современным интерьером много игрушек. По отзывам родителей, питание в учреждении хорошего качества и разнообразное, воспитатели — отзывчивые и терпеливые, есть много дополнительных образовательных программ.