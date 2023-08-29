Обзор лучших детских садов в разных районах Тюмени

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Центральном районе Тюмени большой выбор ДОУ. Многие из них в разные годы становились победителями всероссийского конкурса «Образцовый детский сад». В рейтинге лучших — детские дошкольные учреждения № 183, 121, 172, 167.
В прошлом году «Колокольчик» вошел в тройку лучших дошкольных организаций страны. По отзывам родителей, в учреждении квалифицированный и доброжелательный педагогический состав, уютные и теплые группы, сбалансированное питание, постоянно проводятся праздники и увлекательные занятия для детей, есть дополнительные кружки. С родителями малышей налажено постоянное взаимодействие через официальный сайт организации.
Организация находится по адресу: Тюмень, ул. Менжинского, 55.
Учреждение не раз входило в список лучших дошкольных организаций Тюменской области. На официальном сайте организации собраны все достижения МАДОУ с 2014 по 2022 год. Отмечается профессиональная работа воспитателей, ухоженность территории, современный ремонт, хорошая подготовка к школе малышей, уютная домашняя атмосфера.
Расположен детский сад в Заречном микрорайоне Тюмени, по ул. Газовиков, 6а.
В Ленинском округе много частных детских дошкольных учреждений, в последние годы появляются новые ДОУ — например, в микрорайоне Тюменский-2. Но детские сады советской постройки не уступают современным дошкольным учреждениям ни в качестве предоставляемых услуг, ни в ухоженности территории.
Дошкольная организация находится в старом здании советской постройки по адресу Одесская ул., 41А,, но тем не менее сад очень уютный и чистый, в группах с современным интерьером много игрушек. По отзывам родителей, питание в учреждении хорошего качества и разнообразное, воспитатели — отзывчивые и терпеливые, есть много дополнительных образовательных программ.
Информацию об учреждении можно получить на официальном сайте МАДОУ.
По отзывам 2022–2023 года среди частных детских дошкольных организаций в Ленинском районе Тюмени лидирует детский сад-ясли «Умничка». Малыши могут посещать учреждение уже с полутора лет — здесь с ними проводят развивающие занятия и игры. Уютная атмосфера, пятиразовое домашнее питание, небольшие группы, современные методики образования — все условия пребывания описаны на официальном сайте.
Находится частный сад-ясли на ул. Дружбы, 73, корп. 2
В Калининском районе Тюмени в основном находятся муниципальные дошкольные образовательные учреждения (МДОУ), построенные еще во времена СССР. В некоторых новых ЖК есть современные частные сады и ясли.
Из муниципальных дошкольных учреждений Калининского района Тюмени выделяют МАДОУ № 79 за качество интеллектуального и творческого развития детей. Родители отмечают корректность и внимательность воспитателей к каждому ребенку.
В учреждении реализуются общеобразовательные и дополнительные программы, в том числе физкультурно-оздоровительные, коррекционные, интеллектуально-развивающие, художественно-эстетические. Полный список допуслуг опубликован на официальном сайте ДОУ.
Учреждение состоит из 4 корпусов, расположенных по ул. Мельникайте, 90 и 97а, ул. Киевской, 65 и ул. Республики, 155/1.
Один из обновленных, современно оборудованных ДОУ Тюмени находится на ул. Парковой, 2Б. По отзывам 2023 года, родители довольны качеством предоставляемых услуг, уютными интерьерами, чистотой, работой педагогического коллектива. Отмечается, что дети с удовольствием посещают садик, поскольку там проводится много интересных мероприятий и творческих занятий.
Подробности о работе МАДОУ № 50 на официальном сайте организации.
В самом молодом и быстро развивающемся районе Тюмени, если судить по рейтингу родителей и воспитателей — самые лучшие и современные детские дошкольные учреждения в городе. По показателям здоровья и развития малышей, взаимодействию с семьями лидирующие позиции занимают ДОУ № 153, 185, 146, 176.
Также в Восточном округе большое количество частных дошкольных организаций с хорошим рейтингом.
Больше всего положительных отзывов за 2022–2023 гг. набрал МАДОУ № 186, расположенный на ул. Н. Семенова, 33, корп. 2. Тюменцы подчеркивают заботливое и внимательное отношение к каждому малышу, поддержку воспитателей в период адаптации ребенка, качество питания, множество развивающих занятий и познавательных мероприятий, новые современные корпуса, оборудованную территорию для прогулок.
Среди плюсов отмечают постоянную связь руководства учреждения с родителями через официальный сайт МАДОУ.
Частное дошкольное учреждение для малышей с полутора лет. Уютные небольшие группы, где каждому ребенку уделяется внимание. Эксклюзивные программы обучения описаны на официальном сайте: развитие речи, музыкальное и физическое развитие, математические занятия, художественно-эстетическое воспитание, подготовка к школе в игровой форме.
Адрес детского сада — ул. Широтная, 120, корп. 1.
Выбор детских садов в каждом районе Тюмени достаточно велик. Чтобы выбрать лучшее дошкольное учреждение для малыша, стоит изучить форумы родителей, чьи дети уже посещают то или иное ДОУ.
Предварительно на сайте организации родитель может ознакомиться с режимом работы, наличием дополнительных программ, количеством человек в младшей, средней и старшей группах, методиками воспитания, достижениями коллектива и воспитанников.
У каждого родителя свой набор признаков, по которому можно выбрать лучшее ДОУ. Но, как правило, обращают внимание на педагогический состав учреждения, ухоженность и чистоту территорий и групп, питание малышей. Всё это лучше выяснить при личном посещении учреждения.
В Тюмени можно подать заявку на путевку в муниципальное ДОУ через портал «Госуслуги». При этом разрешается выбрать только три дошкольные организации. Здесь же можно отслеживать очередь в детсад.
Полный список муниципальных и частных дошкольных учреждений Тюмени представлен на сайте горадминистрации.