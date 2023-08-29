nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Обзор лучших детских садов в разных районах Тюмени

Обзор лучших детских садов в разных районах Тюмени

29 августа 2023, 08:21
Фото: 1MI
Обзор лучших детских садов в разных районах Тюмени
Детские сады Тюмени регулярно становятся лауреатами всероссийских конкурсов по качеству предоставляемых услуг. Выбираем лучшие детские сады Тюмени с официальными сайтами по рейтингу 2023 года.

Лучшие детские сады в Центральном районе Тюмени

В Центральном районе Тюмени большой выбор ДОУ. Многие из них в разные годы становились победителями всероссийского конкурса «Образцовый детский сад». В рейтинге лучших — детские дошкольные учреждения № 183, 121, 172, 167.

Детский сад № 133 «Колокольчик»

В прошлом году «Колокольчик» вошел в тройку лучших дошкольных организаций страны. По отзывам родителей, в учреждении квалифицированный и доброжелательный педагогический состав, уютные и теплые группы, сбалансированное питание, постоянно проводятся праздники и увлекательные занятия для детей, есть дополнительные кружки. С родителями малышей налажено постоянное взаимодействие через официальный сайт организации.

Организация находится по адресу: Тюмень, ул. Менжинского, 55.

Детский сад № 133 «Колокольчик» в Центральном районе ТюмениДетский сад № 133 «Колокольчик» в Центральном районе Тюмени
Детский сад № 133 «Колокольчик» в Центральном районе ТюмениДетский сад № 133 «Колокольчик» в Центральном районе Тюмени
Детский сад № 133 «Колокольчик» в Центральном районе ТюмениДетский сад № 133 «Колокольчик» в Центральном районе Тюмени
Детский сад № 133 «Колокольчик» в Центральном районе Тюмени
Фото: yandex.ru

Детский сад № 134

Учреждение не раз входило в список лучших дошкольных организаций Тюменской области. На официальном сайте организации собраны все достижения МАДОУ с 2014 по 2022 год. Отмечается профессиональная работа воспитателей, ухоженность территории, современный ремонт, хорошая подготовка к школе малышей, уютная домашняя атмосфера.

Расположен детский сад в Заречном микрорайоне Тюмени, по ул. Газовиков, 6а.

Детский сад № 134 в Центральном районе ТюмениДетский сад № 134 в Центральном районе Тюмени
Детский сад № 134 в Центральном районе ТюмениДетский сад № 134 в Центральном районе Тюмени
Детский сад № 134 в Центральном районе ТюмениДетский сад № 134 в Центральном районе Тюмени
Детский сад № 134 в Центральном районе Тюмени
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады в Ленинском районе Тюмени

В Ленинском округе много частных детских дошкольных учреждений, в последние годы появляются новые ДОУ — например, в микрорайоне Тюменский-2. Но детские сады советской постройки не уступают современным дошкольным учреждениям ни в качестве предоставляемых услуг, ни в ухоженности территории.

Детский сад № 58

Дошкольная организация находится в старом здании советской постройки по адресу Одесская ул., 41А,, но тем не менее сад очень уютный и чистый, в группах с современным интерьером много игрушек. По отзывам родителей, питание в учреждении хорошего качества и разнообразное, воспитатели — отзывчивые и терпеливые, есть много дополнительных образовательных программ.

Информацию об учреждении можно получить на официальном сайте МАДОУ.

Детский сад № 58 в Ленинском районе ТюмениДетский сад № 58 в Ленинском районе Тюмени
Детский сад № 58 в Ленинском районе ТюмениДетский сад № 58 в Ленинском районе Тюмени
Детский сад № 58 в Ленинском районе ТюмениДетский сад № 58 в Ленинском районе Тюмени
Детский сад № 58 в Ленинском районе Тюмени
Фото: yandex.ru

Частный сад «Умничка»

По отзывам 2022–2023 года среди частных детских дошкольных организаций в Ленинском районе Тюмени лидирует детский сад-ясли «Умничка». Малыши могут посещать учреждение уже с полутора лет — здесь с ними проводят развивающие занятия и игры. Уютная атмосфера, пятиразовое домашнее питание, небольшие группы, современные методики образования — все условия пребывания описаны на официальном сайте.

Находится частный сад-ясли на ул. Дружбы, 73, корп. 2

Частный сад «Умничка» в Ленинском районе ТюмениЧастный сад «Умничка» в Ленинском районе Тюмени
Частный сад «Умничка» в Ленинском районе ТюмениЧастный сад «Умничка» в Ленинском районе Тюмени
Частный сад «Умничка» в Ленинском районе ТюмениЧастный сад «Умничка» в Ленинском районе Тюмени
Частный сад «Умничка» в Ленинском районе Тюмени
Фото: yandex.ru

Лучшие детские сады в Калининском районе Тюмени

В Калининском районе Тюмени в основном находятся муниципальные дошкольные образовательные учреждения (МДОУ), построенные еще во времена СССР. В некоторых новых ЖК есть современные частные сады и ясли.

Детский сад № 79 «Золотой ключик»

Из муниципальных дошкольных учреждений Калининского района Тюмени выделяют МАДОУ № 79 за качество интеллектуального и творческого развития детей. Родители отмечают корректность и внимательность воспитателей к каждому ребенку.

В учреждении реализуются общеобразовательные и дополнительные программы, в том числе физкультурно-оздоровительные, коррекционные, интеллектуально-развивающие, художественно-эстетические. Полный список допуслуг опубликован на официальном сайте ДОУ.

Учреждение состоит из 4 корпусов, расположенных по ул. Мельникайте, 90 и 97а, ул. Киевской, 65 и ул. Республики, 155/1.

Детский сад № 79 «Золотой ключик» в Калининском районе ТюмениДетский сад № 79 «Золотой ключик» в Калининском районе Тюмени
Детский сад № 79 «Золотой ключик» в Калининском районе ТюмениДетский сад № 79 «Золотой ключик» в Калининском районе Тюмени
Детский сад № 79 «Золотой ключик» в Калининском районе ТюмениДетский сад № 79 «Золотой ключик» в Калининском районе Тюмени
Детский сад № 79 «Золотой ключик» в Калининском районе Тюмени
Фото: yandex.ru

Детский сад № 50 «Счастливое детство»

Один из обновленных, современно оборудованных ДОУ Тюмени находится на ул. Парковой, 2Б. По отзывам 2023 года, родители довольны качеством предоставляемых услуг, уютными интерьерами, чистотой, работой педагогического коллектива. Отмечается, что дети с удовольствием посещают садик, поскольку там проводится много интересных мероприятий и творческих занятий.

Подробности о работе МАДОУ № 50 на официальном сайте организации.

Детский сад № 50 «Счастливое детство» в Калининском районе ТюмениДетский сад № 50 «Счастливое детство» в Калининском районе Тюмени
Детский сад № 50 «Счастливое детство» в Калининском районе ТюмениДетский сад № 50 «Счастливое детство» в Калининском районе Тюмени
Детский сад № 50 «Счастливое детство» в Калининском районе ТюмениДетский сад № 50 «Счастливое детство» в Калининском районе Тюмени
Детский сад № 50 «Счастливое детство» в Калининском районе Тюмени
Фото: detctvo.ru

Лучшие детские сады в Восточном районе Тюмени

В самом молодом и быстро развивающемся районе Тюмени, если судить по рейтингу родителей и воспитателей — самые лучшие и современные детские дошкольные учреждения в городе. По показателям здоровья и развития малышей, взаимодействию с семьями лидирующие позиции занимают ДОУ № 153, 185, 146, 176.

Также в Восточном округе большое количество частных дошкольных организаций с хорошим рейтингом.

Детский сад № 186 «Петрушка»

Больше всего положительных отзывов за 2022–2023 гг. набрал МАДОУ № 186, расположенный на ул. Н. Семенова, 33, корп. 2. Тюменцы подчеркивают заботливое и внимательное отношение к каждому малышу, поддержку воспитателей в период адаптации ребенка, качество питания, множество развивающих занятий и познавательных мероприятий, новые современные корпуса, оборудованную территорию для прогулок.

Среди плюсов отмечают постоянную связь руководства учреждения с родителями через официальный сайт МАДОУ.

Детский сад № 186 «Петрушка» в Восточном районе ТюмениДетский сад № 186 «Петрушка» в Восточном районе Тюмени
Детский сад № 186 «Петрушка» в Восточном районе ТюмениДетский сад № 186 «Петрушка» в Восточном районе Тюмени
Детский сад № 186 «Петрушка» в Восточном районе ТюмениДетский сад № 186 «Петрушка» в Восточном районе Тюмени
Детский сад № 186 «Петрушка» в Восточном районе Тюмени
Фото: yandex.ru

Частный детский сад «Морячок»

Частное дошкольное учреждение для малышей с полутора лет. Уютные небольшие группы, где каждому ребенку уделяется внимание. Эксклюзивные программы обучения описаны на официальном сайте: развитие речи, музыкальное и физическое развитие, математические занятия, художественно-эстетическое воспитание, подготовка к школе в игровой форме.

Адрес детского сада — ул. Широтная, 120, корп. 1.

Частный детский сад «Морячок» в Восточном районе ТюмениЧастный детский сад «Морячок» в Восточном районе Тюмени
Частный детский сад «Морячок» в Восточном районе ТюмениЧастный детский сад «Морячок» в Восточном районе Тюмени
Частный детский сад «Морячок» в Восточном районе ТюмениЧастный детский сад «Морячок» в Восточном районе Тюмени
Частный детский сад «Морячок» в Восточном районе Тюмени
Фото: yandex.ru

Как выбрать детский сад в Тюмени: критерии выбора, отзывы

Выбор детских садов в каждом районе Тюмени достаточно велик. Чтобы выбрать лучшее дошкольное учреждение для малыша, стоит изучить форумы родителей, чьи дети уже посещают то или иное ДОУ.

Предварительно на сайте организации родитель может ознакомиться с режимом работы, наличием дополнительных программ, количеством человек в младшей, средней и старшей группах, методиками воспитания, достижениями коллектива и воспитанников.

У каждого родителя свой набор признаков, по которому можно выбрать лучшее ДОУ. Но, как правило, обращают внимание на педагогический состав учреждения, ухоженность и чистоту территорий и групп, питание малышей. Всё это лучше выяснить при личном посещении учреждения.

В Тюмени можно подать заявку на путевку в муниципальное ДОУ через портал «Госуслуги». При этом разрешается выбрать только три дошкольные организации. Здесь же можно отслеживать очередь в детсад.

Полный список муниципальных и частных дошкольных учреждений Тюмени представлен на сайте горадминистрации.

#Тюмень#Детские сады#Детсады
Подпишитесь
Руководитель УМВД по Тюменской области Коломиец и его команда уйдут в отставку
Сегодня, 08:21
Бензин за 100? Эксперты нефтерынка назвали главную проблему повышения цен в Тюмени
Сегодня, 01:00
Тюменские IT-специалисты массово бегут в московские компании
Сегодня, 06:56
«Дальше — хуже». Тура в Тюмени продолжит мелеть даже в дожди
Сегодня, 01:07
13,4 млн рублей выиграла в лотерее домохозяйка из Тюмени
Вчера, 11:28
«Отказываются отвечать»: близкие ищут пропавшего бойца СВО из Тюменской области
Сегодня, 09:06