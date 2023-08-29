Летний турпоток из Тюменской области в зарубежные страны вырос на 29%

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
С 1 июня по 25 августа 2023 года поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.
Жители Тюменской области этим летом также стали чаще путешествовать по миру: общее число таких туристов приросло на 29% по сравнению с прошлым сезоном. Тюменцы уже успели побывать более чем в 130 странах. По динамике турпотока вперед вырвались Куба, Босния и Герцеговина, Таиланд, Кувейт, Корея, Вьетнам и Эфиопия — к ним зафиксирован кратный рост интереса в этом отпускном сезоне. По общему же числу путешественников в лидерах оказались привычные Турция и Абхазия. Их для отдыха выбирал каждый четвертый турист из Тюменского региона. В пятерку популярных направлений также вошли ОАЭ, Египет и Китай. «Уникальные» тюменцы-путешественники побывали даже в Австралии, Кот-Д’Ивуаре, Камбодже, и на Ямайке.
Турция по-прежнему остается самым популярным направлением у россиян. Летом этого года страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым. Однако востребованность «восточного» направления связана не только с турецким отдыхом. Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян. Кроме этих двух направлений для туризма Ближний и Средний Восток заинтересовал россиян отдыхом в Иране (+115%) и Саудовской Аравии (+123%). По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы, сообщают аналитики МегаФона.
При этом турпоток в Европу также увеличился, но куда скромнее общего роста зарубежных поездок россиян — всего на 15%. Растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия (+43% туристов против лета 2022 года), Испания (+36%), Франция (+33%), Германия (+33%) и Греция (+25%). Несмотря на общую динамику путешествий в Европу, эти страны по-прежнему входят в топ-10 локаций у россиян.
Заметно вырос интерес россиян и к Африке. Существенно прибавил в популярности Египет. Туда этим летом направилось на 176% больше туристов из России. В прошлом году страна находилась лишь на 7-м месте по популярности у россиян, а сезон 2023 года вернул ее в топ-5 самых частых зарубежных направлений для отдыха. Другим растущим африканским маршрутом для летнего туризма стал Тунис, который принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России.
Популярность азиатского туризма — поток в этом направлении увеличился на 39,4% — в основном связана с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Кореи и Индонезии. Суммарно в эти страны направилось в четыре раза больше туристов из России, чем прошлым летом.
Также россияне распробовали и туризм в Латинской Америке. Поток отдыхающих на Кубу увеличился в 16 раз по сравнению с прошлогодним сезоном, а в Венесуэлу — более чем в четыре раза, заключили специалисты.