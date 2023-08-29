Летний турпоток из Тюменской области в зарубежные страны вырос на 29%

Жители Тюменской области этим летом также стали чаще путешествовать по миру: общее число таких туристов приросло на 29% по сравнению с прошлым сезоном. Тюменцы уже успели побывать более чем в 130 странах. По динамике турпотока вперед вырвались Куба, Босния и Герцеговина, Таиланд, Кувейт, Корея, Вьетнам и Эфиопия — к ним зафиксирован кратный рост интереса в этом отпускном сезоне. По общему же числу путешественников в лидерах оказались привычные Турция и Абхазия. Их для отдыха выбирал каждый четвертый турист из Тюменского региона. В пятерку популярных направлений также вошли ОАЭ, Египет и Китай. «Уникальные» тюменцы-путешественники побывали даже в Австралии, Кот-Д’Ивуаре, Камбодже, и на Ямайке.