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Published Сегодня, 03:38

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Updated Сегодня, 03:53

Тюмень окутал туман, аэропорт не принимает самолеты

Тюмень окутал туман, аэропорт не принимает самолеты. ФОТО

29 августа 2023, 03:38
Фото: ВК Подслушано Зарека

Тюмень окутал туман, аэропорт не принимает самолеты

Тюменцы делятся фотографиями невероятного природного явления в соцсетях. Мы опубликовали подборку фото, сделанных нашими подписчиками.
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Тюмень

Тюменские улицы окутал невероятный и непроглядный туман. Подписчики нашего издания прислали фотографии этого природного явления. По данным «Метеосервиса», видимость составляет всего 20 километров, что говорит о непроглядности территории на дальние и даже близкие расстояния. Для сравнения, при обычных обстоятельствах видимость может достигать 100 километров.

По этой же причине сегодня, 23 августа, самолет, вылетевший из столицы в Тюмень приземлился в Екатеринбурге. Лайнер был вынужден совершить непредвиденную посадку, не добравшись до места назначения.

Из-за тумана в Тюмени не могут сесть самолетыИз-за тумана в Тюмени не могут сесть самолеты
Из-за тумана в Тюмени не могут сесть самолеты
Фото: Читатели "Нашего города" / 1MI
В Тюмени с утра туманВ Тюмени с утра туман
В Тюмени с утра туман
Фото: Читатели "Нашего города" / 1MI

Ранее издание «Nashgorod.ru» публиковал подборку фото и видео, сделанных горожанами.

«Туман сегодня на рассвете был просто „космос“. В такие моменты понимаешь, что наша городская суета в большинстве своём пуста и мы лишь крутимся как белки в колесе… А настоящая красота здесь — на природе в утреннем тумане! Именно здесь ощущаешь красоту этого мира и настоящую жизнь», — отметил тобольский фотограф Олег Панченко.

Напомним, что сегодня в течение дня прогнозируют небольшие дожди. Что, конечно, существеннее осложнит жизнь горожан. Ну, а пока давайте просто насладимся красивыми фотографиями.

Туманом делятся подписчики в соцсетяхТуманом делятся подписчики в соцсетях
Туманом делятся подписчики в соцсетях
Фото: ВК "Подслушано Зарека"
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