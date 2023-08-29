Тюмень окутал туман, аэропорт не принимает самолеты. ФОТО

«Туман сегодня на рассвете был просто „космос“. В такие моменты понимаешь, что наша городская суета в большинстве своём пуста и мы лишь крутимся как белки в колесе… А настоящая красота здесь — на природе в утреннем тумане! Именно здесь ощущаешь красоту этого мира и настоящую жизнь», — отметил тобольский фотограф Олег Панченко.