Тюмень окутал туман, аэропорт не принимает самолеты. ФОТО

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Тюменские улицы окутал невероятный и непроглядный туман. Подписчики нашего издания прислали фотографии этого природного явления. По данным «Метеосервиса», видимость составляет всего 20 километров, что говорит о непроглядности территории на дальние и даже близкие расстояния. Для сравнения, при обычных обстоятельствах видимость может достигать 100 километров.
По этой же причине сегодня, 23 августа, самолет, вылетевший из столицы в Тюмень приземлился в Екатеринбурге. Лайнер был вынужден совершить непредвиденную посадку, не добравшись до места назначения.
Ранее издание «Nashgorod.ru» публиковал подборку фото и видео, сделанных горожанами.
«Туман сегодня на рассвете был просто „космос“. В такие моменты понимаешь, что наша городская суета в большинстве своём пуста и мы лишь крутимся как белки в колесе… А настоящая красота здесь — на природе в утреннем тумане! Именно здесь ощущаешь красоту этого мира и настоящую жизнь», — отметил тобольский фотограф Олег Панченко.
Напомним, что сегодня в течение дня прогнозируют небольшие дожди. Что, конечно, существеннее осложнит жизнь горожан. Ну, а пока давайте просто насладимся красивыми фотографиями.