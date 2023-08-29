Клиенты билайна в Тюменской области могут выходить в интернет на возросших скоростях

Особенность текущего рефарминга в Тюменской области заключается в том, что для решения задачи была использована частота 2100 МГц, которая обычно используется для связи поколения 3G. билайн частично перенаправил данную частоту в пользу LTE**, что незамедлительно позитивно отразилось на показателях и на реальном клиентском опыте: даже сравнительно тяжелый контент, например, видео и музыка в интернете теперь грузятся быстрее. Стоит отметить, что после завершения работ трафик мобильного интернета за неделю вырос более чем на 10%.