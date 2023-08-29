Итоги дня Тюмени: возможная отставка главы УМВД, обмеление Туры, концерт «Любэ»

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
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Updated Сегодня, 18:26
Рапорты будут написаны в ближайшее время, сообщают тюменские тг-каналы. По данным источников, причиной ухода Коломийца являются претензии со стороны комиссии МВД РФ.
Проверка прошла в первом квартале этого года Леониду Коломийцу было объявлено о неполном служебном соответствии. Комиссии не понравилось, что Леонид Коломиец назначил своего близкого родственника Максима Ежова. Одним из главных претендентов на должность руководителя УМВД по Тюменской области является министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин (генерал-лейтенанта полиции). Известно, что ему 53 года, он является уроженцем Казани.
Сохранение реки под угрозой. Местные власти не могут профинансировать работы по сохранению реки Тура из-за казуса в законодательстве. Согласно Водному Кодексу РФ, Тура является федеральной собственностью. На данный момент обмеление реки для Тюмени является одной из значимых проблем.
Группа «Любэ» и Григорий Лепс выступят с концертной программой для участников тюменского форума TNF 2023. Оба концерта состоятся 20 сентября.
Концерт «Любэ» посвящен 70-летию Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Вход только по приглашениям на территории мультицентра «Контора пароходства».
Григорий Лепс будет выступать в рамках большой вечеринки-концерта для участников форума и друзей TNF. Мероприятие состоится в инженерном центре проекта «Речной порт» 20 сентября в 20:00.
Несколько лет в областной столице продаётся средневековый замок «Серый кардинал». В 2019 году он стоил 35 млн рублей, теперь 40 млн.
За почти пять лет он подорожал на 15%. Его площадь 420 квадратных метров, в собственность новый владелец получит 12 соток земли. Конструкция здания монолитно-каркасная, дом находится в микрорайоне Парфёново на улице Верещагина, 28. Рядом расположен берег реки Тура и аквапарк. В замке 9 комнат и три этажа. Несмотря на известность здания, покупателей пока найти не удалось. На данный момент в Тюмени продают больше 60 коттеджей стоимостью от 35 млн рублей. В июле в областной столице продали недостроенный замок, дом был куплен за 39 млн рублей.