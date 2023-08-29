nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:25

Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Итоги дня Тюмени: возможная отставка главы УМВД, обмеление Туры, концерт «Любэ»

Итоги дня Тюмени: возможная отставка главы УМВД, обмеление Туры, концерт «Любэ»

29 августа 2023, 18:25
Фото: 1MI
Дайджест событий Тюменской области 29 августа.
Сюжет
Итоги

Руководитель УМВД по Тюменской области Коломиец может уйти в отставку

Рапорты будут написаны в ближайшее время, сообщают тюменские тг-каналы. По данным источников, причиной ухода Коломийца являются претензии со стороны комиссии МВД РФ.

Проверка прошла в первом квартале этого года Леониду Коломийцу было объявлено о неполном служебном соответствии. Комиссии не понравилось, что Леонид Коломиец назначил своего близкого родственника Максима Ежова. Одним из главных претендентов на должность руководителя УМВД по Тюменской области является министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин (генерал-лейтенанта полиции). Известно, что ему 53 года, он является уроженцем Казани.

Тюменские власти не могут оздоровить реку Туру без федеральной поддержки

Сохранение реки под угрозой. Местные власти не могут профинансировать работы по сохранению реки Тура из-за казуса в законодательстве. Согласно Водному Кодексу РФ, Тура является федеральной собственностью. На данный момент обмеление реки для Тюмени является одной из значимых проблем.

В Тюмени для участников TNF выступят «Любэ» и Григорий Лепс

Группа «Любэ» и Григорий Лепс выступят с концертной программой для участников тюменского форума TNF 2023. Оба концерта состоятся 20 сентября.

Концерт «Любэ» посвящен 70-летию Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Вход только по приглашениям на территории мультицентра «Контора пароходства».

Григорий Лепс будет выступать в рамках большой вечеринки-концерта для участников форума и друзей TNF. Мероприятие состоится в инженерном центре проекта «Речной порт» 20 сентября в 20:00.

Продают уже пять лет: в Тюмени серьезно подорожал средневековый замок

Несколько лет в областной столице продаётся средневековый замок «Серый кардинал». В 2019 году он стоил 35 млн рублей, теперь 40 млн.

За почти пять лет он подорожал на 15%. Его площадь 420 квадратных метров, в собственность новый владелец получит 12 соток земли. Конструкция здания монолитно-каркасная, дом находится в микрорайоне Парфёново на улице Верещагина, 28. Рядом расположен берег реки Тура и аквапарк. В замке 9 комнат и три этажа. Несмотря на известность здания, покупателей пока найти не удалось. На данный момент в Тюмени продают больше 60 коттеджей стоимостью от 35 млн рублей. В июле в областной столице продали недостроенный замок, дом был куплен за 39 млн рублей.

Продают уже пять лет: в Тюмени серьезно подорожал средневековый замок
Узнать подробнее
#Происшествия#Бизнес#Александр Мязин#Тюменцы#Обмеление#Итоги
Подпишитесь
Руководитель УМВД по Тюменской области Коломиец и его команда уйдут в отставку
Сегодня, 08:21
Бензин за 100? Эксперты нефтерынка назвали главную проблему повышения цен в Тюмени
Сегодня, 01:00
Тюменские IT-специалисты массово бегут в московские компании
Сегодня, 06:56
«Дальше — хуже». Тура в Тюмени продолжит мелеть даже в дожди
Сегодня, 01:07
Тюменцы создают дружины, чтобы отбиваться от мигрантов
Сегодня, 12:12
Продают уже пять лет: в Тюмени серьезно подорожал средневековый замок
Сегодня, 10:14