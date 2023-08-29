Итоги дня Тюмени: возможная отставка главы УМВД, обмеление Туры, концерт «Любэ»

За почти пять лет он подорожал на 15%. Его площадь 420 квадратных метров, в собственность новый владелец получит 12 соток земли. Конструкция здания монолитно-каркасная, дом находится в микрорайоне Парфёново на улице Верещагина, 28. Рядом расположен берег реки Тура и аквапарк. В замке 9 комнат и три этажа. Несмотря на известность здания, покупателей пока найти не удалось. На данный момент в Тюмени продают больше 60 коттеджей стоимостью от 35 млн рублей. В июле в областной столице продали недостроенный замок, дом был куплен за 39 млн рублей.