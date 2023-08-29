Губернатор МО Воробьев рассказал о планах на строительство спортобъектов в регионе

«Президент поставил перед нами задачу — сделать спорт доступным для каждого жителя. Мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры. До конца 2023 года завершим физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске, ФОКи с крытым катком в Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове», — заявил Воробьев. Губернатор также добавил, что в целом до конца 2026 года в регионе завершится строительство более 30 новых стадионов, плавательных бассейнов, катков и спортивных комплексов. В то же время, указал Андрей Воробьев, немало усилий и ресурсов предполагается направить на ремонт уже существующих объектов. Об этом информирует mosregtoday.