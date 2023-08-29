Губернатор МО Воробьев рассказал о планах на строительство спортобъектов в регионе

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
«Президент поставил перед нами задачу — сделать спорт доступным для каждого жителя. Мы реализуем масштабную программу строительства спортивной инфраструктуры. До конца 2023 года завершим физкультурно-оздоровительный комплекс в Можайске, ФОКи с крытым катком в Орехово-Зуеве, Волоколамске и Домодедове», — заявил Воробьев. Губернатор также добавил, что в целом до конца 2026 года в регионе завершится строительство более 30 новых стадионов, плавательных бассейнов, катков и спортивных комплексов. В то же время, указал Андрей Воробьев, немало усилий и ресурсов предполагается направить на ремонт уже существующих объектов. Об этом информирует mosregtoday.
Известно, что этой зимой заканчивается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Площадь ледовой арены нового дворца спорта предположительно будет составлять около 2,6 тысячи кв. метров. В двухэтажном здании нового ФОКа посетителям предоставят услуги тренажерного и спортивного залов, а также услуги сервиса по прокату и заточке коньков.
Первый в Московской области манеж с полноразмерным футбольным полем (90×45 метров) начнет функционировать в составе стадиона «Авангард» в микрорайоне Северном в Домодедове. Ожидается, что новый манеж сможет вместить тренировочные занятия восьми команд. Также жителей микрорайона будет ждать ФОК с крытым катком площадью более 4,7 тысячи кв. метров, где одновременно смогут заниматься 350 спортсменов.
Стадион «Спартак» в Серпухове уже этой осенью начнет принимать спортсменов после реконструкции. Теперь на его территории будут доступны футбольное поле с подогревом и крытыми трибунами на 2,5 тысячи мест, легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину, волейбольные и баскетбольные площадки, электронное табло.
Активно строится ФОК на 1-й Железнодорожной улице в Можайске: ему предстоит принимать тренировки более 650 воспитанников местной спортшколы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.
В этом году откроет двери для посетителей физкультурно-оздоровительный комплекс в Волоколамске на ул. Рижское шоссе. В помещениях нового двухэтажного ФОКа будут доступны крытая ледовая арена с трибунами на 230 мест, зал технической подготовки хоккеистов с бросковой зоной и комплексом силовых тренажеров.
Еще один значимый объект, модернизацию которого должны завершить до конца 2023 года, — стадион «Труд» на улице Спортивной в Балашихе.