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Бизнесмен впал в кому, а его друг погиб после дегустации водки из Тюмени

Бизнесмен впал в кому, а его друг погиб после дегустации водки из Тюмени

29 августа 2023, 10:41
Фото: 1MI
Предприниматель из ХМАО впал в кому, попробовав водку для своего магазина. Он купил её в Тюмени.
Фото: Урал Мэш

Его друг после дегустации умер, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Бизнесмена зовут Хадис, он ездил в Тюмень в командировку. Там он купил алкоголь, который хотел продать в Горноправдинске.

Вернувшись в ХМАО, он предложил своему другу Борису отпраздновать сделку. Водку разливали из пластиковой бутылки, которую дали Хадису для личного употребления. После нескольких рюмок Борису стало плохо, его госпитализировали в больницу, где мужчина скончался. Хадис находится в коме.

Сотрудники МВД изъяла из магазинов Хадиса 3 тонны алкоголя, но метиловый спирт не нашли. По факту смерти мужчины ведётся следствие.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице суд вынес решение по делу о продаже контрафактной водки. Мужчины 1986, 1990 и 1976 годов продавали немаркированную спиртосодержащую продукцию «Родник Сибири» и «Застолье». Из-за употребления этой водки скончались 2 человека.

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#Происшествия#Бизнес#Александр Мязин#Уголовные дела#Дела судебные
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