Бизнесмен впал в кому, а его друг погиб после дегустации водки из Тюмени

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Его друг после дегустации умер, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Бизнесмена зовут Хадис, он ездил в Тюмень в командировку. Там он купил алкоголь, который хотел продать в Горноправдинске.
Вернувшись в ХМАО, он предложил своему другу Борису отпраздновать сделку. Водку разливали из пластиковой бутылки, которую дали Хадису для личного употребления. После нескольких рюмок Борису стало плохо, его госпитализировали в больницу, где мужчина скончался. Хадис находится в коме.
Сотрудники МВД изъяла из магазинов Хадиса 3 тонны алкоголя, но метиловый спирт не нашли. По факту смерти мужчины ведётся следствие.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице суд вынес решение по делу о продаже контрафактной водки. Мужчины 1986, 1990 и 1976 годов продавали немаркированную спиртосодержащую продукцию «Родник Сибири» и «Застолье». Из-за употребления этой водки скончались 2 человека.