Бензин за 100? Эксперты нефтерынка назвали главную проблему повышения цен в Тюмени

Рекорды по росту цен на топливо этим летом объясняются не только инфляцией, но и вынужденным желанием россиян путешествовать на автомобиле. Как поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, во время пандемии, а теперь и закрытия ряда южных аэропортов, автомобиль для тюменцев стал самым доступным и комфортным видом транспорта. Этот сезонный всплеск, по мнению эксперта, заканчивается довольно резко в сентябре. Однако ожидать, что стоимость бензина и дизеля на заправках упадет, тоже не стоит.