Бензин за 100? Эксперты нефтерынка назвали главную проблему повышения цен в Тюмени

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Рекорды по росту цен на топливо этим летом объясняются не только инфляцией, но и вынужденным желанием россиян путешествовать на автомобиле. Как поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, во время пандемии, а теперь и закрытия ряда южных аэропортов, автомобиль для тюменцев стал самым доступным и комфортным видом транспорта. Этот сезонный всплеск, по мнению эксперта, заканчивается довольно резко в сентябре. Однако ожидать, что стоимость бензина и дизеля на заправках упадет, тоже не стоит.
«В этом году государство в два раза сокращает выплаты по демпферу нефтяным компаниям — это произойдет с 1 сентября. И какого-то стимула у нефтяных компаний сдерживать рост цен почти нет. Плюсом ко всему мы видим, что в прошлом году у нас инфляция была под 12%, а рост стоимости топлива был в районе 1% — то есть аномально низко поднималась цена. И в этом году в какой-то степени они хотят компенсировать себе то, что получили в прошлом году», — считает аналитик.
Перспективы на топливном рынке для тюменцев могут быть и более опасные, предполагает эксперт по внутренней политике Центра политической конъюнктуры Павел Салин. Он напоминает о недавней технологической катастрофе в Махачкале, где в результате взрыва погибли 35 человек и более сотни пострадали. По его словам, нефтеперерабатывающие компании оказались между молотом и наковальней: с одной стороны, инфляция и повышение налогов, а с другой — запрет на быстро повышение цен в рознице.
«Бизнес, который работает в рознице, начинает либо придерживать топливо, из-за чего образуется дефицит в регионах, либо экономит на качестве бензина и на безопасности», — говорит эксперт.
Недавно Минэнерго выступил с заявлением, что причин для тревоги нет. В ведомстве подчеркнули, что российские нефтеперерабатывающие заводы полностью обеспечивают текущий спрос на топливо, а выпуск автомобильного бензина — это порядка 117,400 тонн в сутки — соответствует среднему уровню августа 2021 и 2022 года.
«Уровень производства нефтепродуктов на заводах полностью обеспечивает текущий спрос на топливо с учетом переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок, а также поставки запасов с нефтебаз на местах по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России», — подчеркивают в ведомстве.
Между тем независимый экономист, аналитик по нефтяному сектору AForex Нарек Авакян, указывает, что появился большой разрыв между ценами на топливо на внешнем и внутреннем рынке. По его прогнозу, если правительство не предпримет дополнительных мер, то до конца года ситуация так и не стабилизируется, а ряд тюменских АЗС, прежде всего независимых, может оказаться под угрозой разорения.
Юшков прогнозирует, что рост стоимости топлива на АЗС для конечного потребителя в 2023 году может приблизиться или даже превысить уровень инфляции. Он не исключает, что цена топлива может перешагнуть психологический барьер в 100 рублей, однако это перспектива не нынешнего года.
«Может быть, через несколько лет это и произойдет, но не в текущем году — предпосылок для этого нет. Сама интрига заключается только в том, превысит ли рост стоимости топлива инфляцию по итогам года или нет», — поясняет эксперт.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области взлетели цены на газ, также подорожали бензин и дизтопливо.