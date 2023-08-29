Бдительные тюменцы сдали ДПС пьяного лихача на курганских номерах

Стражи порядка остановили водителя на улице Степанова, 8. За рулем ВАЗ-21102 действительно находился пьяный автомобилист. 50-летний житель Ялуторовска отказался от освидетельствования, но признался полицейским, что выпил дома стакан водки. А после этого он сел за руль и поехал встречать жену с работы. В ГИБДД рассказали, что автомобиль перемещен на специальную стоянку. А на водителя составлен материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.