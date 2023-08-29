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Бдительные тюменцы сдали ДПС пьяного лихача на курганских номерах

Бдительные тюменцы сдали ДПС пьяного лихача на курганских номерах

29 августа 2023, 05:18
Фото: ГИБДД Тюменской области
Автомобилист рассказал полицейским, что выпил стакан водки и поехал на встречу с женой.
Сюжет
Тюмень

Накануне, 28 августа, в Ялуторовске местные жители пожаловались сотрудникам ДПС на пьяного земляка. Жители региона сообщили полицейским, что по городу ездит нетрезвый автомобилист с номерами, принадлежащими курганской области.

Стражи порядка остановили водителя на улице Степанова, 8. За рулем ВАЗ-21102 действительно находился пьяный автомобилист. 50-летний житель Ялуторовска отказался от освидетельствования, но признался полицейским, что выпил дома стакан водки. А после этого он сел за руль и поехал встречать жену с работы. В ГИБДД рассказали, что автомобиль перемещен на специальную стоянку. А на водителя составлен материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#ДПС#Безопасность на дорогах#Ялуторовск#Сотрудники ДПС#Полк ДПС#Инспекторы дпс#Анастасия Ильина
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