Бдительные тюменцы сдали ДПС пьяного лихача на курганских номерах

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Накануне, 28 августа, в Ялуторовске местные жители пожаловались сотрудникам ДПС на пьяного земляка. Жители региона сообщили полицейским, что по городу ездит нетрезвый автомобилист с номерами, принадлежащими курганской области.
Стражи порядка остановили водителя на улице Степанова, 8. За рулем ВАЗ-21102 действительно находился пьяный автомобилист. 50-летний житель Ялуторовска отказался от освидетельствования, но признался полицейским, что выпил дома стакан водки. А после этого он сел за руль и поехал встречать жену с работы. В ГИБДД рассказали, что автомобиль перемещен на специальную стоянку. А на водителя составлен материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.