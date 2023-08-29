15 минут стоим! Тюменцев возмутила огромная пробка на Объездной дороге

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
«Уже 15 минут стоим, никуда не двигаемся», — сообщил читатель «Нашего города».
На Объездной дороге произошло два небольших ДТП, в итоге затор растянулся на 4,3 километра. Машины стоят в обе стороны, скорость потока снизилась до 3-5 км/ч. В час пик пробки в городе составили 8 баллов.
Стоят машины и на Мельникайте, здесь произошло ДТП недалеко от ТЦ «Премьер». Ещё одна авария произошла с автобусом №17 уже недалеко от рынка «Тюменский».
«Тут я на 17 автобусе поехала впервые за сто лет. И в итоге нас какая-то маршрутка подрезала. А теперь стоим», — сообщил другой подписчик «Нашего города».
Ранее сообщалось, что тюменцы разругались из-за парковки на улице Хохрякова. Одна из машин перекрыла выезд.