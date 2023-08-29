nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

15 минут стоим! Тюменцев возмутила огромная пробка на Объездной дороге

15 минут стоим! Тюменцев возмутила огромная пробка на Объездной дороге

29 августа 2023, 14:10
Фото: Читатель "Нашего города"
В областной столице на улице Закалужской собралась огромная пробка. Здесь произошло сразу два аварии.
«Уже 15 минут стоим, никуда не двигаемся», — сообщил читатель «Нашего города».

На Объездной дороге произошло два небольших ДТП, в итоге затор растянулся на 4,3 километра. Машины стоят в обе стороны, скорость потока снизилась до 3-5 км/ч. В час пик пробки в городе составили 8 баллов.

Стоят машины и на Мельникайте, здесь произошло ДТП недалеко от ТЦ «Премьер». Ещё одна авария произошла с автобусом №17 уже недалеко от рынка «Тюменский».

«Тут я на 17 автобусе поехала впервые за сто лет. И в итоге нас какая-то маршрутка подрезала. А теперь стоим», — сообщил другой подписчик «Нашего города».

Ранее сообщалось, что тюменцы разругались из-за парковки на улице Хохрякова. Одна из машин перекрыла выезд.

В Тюмени на припаркованный автомобиль свалилось дерево
Узнать подробнее
#Происшествия#Александр Мязин#Пробки#Дороги
Подпишитесь
Руководитель УМВД по Тюменской области Коломиец и его команда уйдут в отставку
Сегодня, 08:21
Бензин за 100? Эксперты нефтерынка назвали главную проблему повышения цен в Тюмени
Сегодня, 01:00
Тюменские IT-специалисты массово бегут в московские компании
Сегодня, 06:56
«Дальше — хуже». Тура в Тюмени продолжит мелеть даже в дожди
Сегодня, 01:07
Тюменцы создают дружины, чтобы отбиваться от мигрантов
Сегодня, 12:12
Продают уже пять лет: в Тюмени серьезно подорожал средневековый замок
Сегодня, 10:14