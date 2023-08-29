13-летняя школьница из Тюмени отправляла откровенные снимки сотруднику ГИБДД

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
27-летний мужчина знакомился с подростками через социальные сети и просил присылать ему откровенные фото. Одной из жертв ДПС-ника стала 13-летняя школьница из Тюмени. Мужчина писал ей с фейкового аккаунта 13-летнего подростка. Девочка доверилась ему и стала отправлять свои голые фотографии.
Потом Андрей удалил первую страницу, но скоро вновь написал девочке и стал угрожать рассылкой компромата друзьям и родственникам, если она не покажет себя голой по видеосвязи. Это напугало ребенка, и она рассказала обо всем маме.
Сейчас 27-летний тюменец арестован и ждет решения суда, передает тг-канал Ural Mash.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 46-летнего жителя Омутинского района будут судить за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Мужчина в течение двух лет заставлял школьницу раздеваться, прикасался к ней и делал фотографии ее тела.