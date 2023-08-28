Запах гари ощущается в северной части Тюмени

Дым мог прийти в город с севера. Около Ханты-Мансийска наблюдаются ландшафтные пожары. По данным онлайн-сервисов погоды, на данный момент в Тюмени северо-восточный ветер. Запах гари ощущался и в понедельник поздно ночью.