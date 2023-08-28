Запах гари ощущается в северной части Тюмени

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Дым мог прийти в город с севера. Около Ханты-Мансийска наблюдаются ландшафтные пожары. По данным онлайн-сервисов погоды, на данный момент в Тюмени северо-восточный ветер. Запах гари ощущался и в понедельник поздно ночью.
«В районе Ватутина есть запах гари», — сообщил подписчик «Нашего города».
22 августа «Наш город» сообщал, что на запах жаловались жители восточной части Тюмени. Пахло в Суходолье, Видном, Ново-Патрушево, Антипино и микрорайоне Ямальском. Позже в МЧС сообщили о ландшафтном пожаре в Патрушево.