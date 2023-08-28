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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Запах гари ощущается в северной части Тюмени

Запах гари ощущается в северной части Тюмени

28 августа 2023, 14:24
Фото: 1MI
Тюменцы сообщают о дымке, которая образовалась в заречной части областной столицы. Здесь ощущается запах гари.

Дым мог прийти в город с севера. Около Ханты-Мансийска наблюдаются ландшафтные пожары. По данным онлайн-сервисов погоды, на данный момент в Тюмени северо-восточный ветер. Запах гари ощущался и в понедельник поздно ночью.

«В районе Ватутина есть запах гари», — сообщил подписчик «Нашего города».

22 августа «Наш город» сообщал, что на запах жаловались жители восточной части Тюмени. Пахло в Суходолье, Видном, Ново-Патрушево, Антипино и микрорайоне Ямальском. Позже в МЧС сообщили о ландшафтном пожаре в Патрушево.

В Тюмень вернулся запах гари. Где горит?
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Неприятный запах
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