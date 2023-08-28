Зампред гордумы Тюмени Осипов получит место в Госдуме в 2024 году

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
По словам инсайдера, от Осипова таким образом намерены избавиться в городской политусовке.
«Валеев, вероятнее всего, откажется от мандата в уже в течение следующего года. Перед Осиповым в партсписке находятся еще несколько кандидатов, но от мандата они откажутся. Все ради того, чтобы Осипов, наконец, покинул гордуму и освободил должности заместителя председателя и лидера фракции ЕР. По-другому договориться с ним не удалось», — сообщил Ура.Ру источник.
Ранее «Наш Город» писал, что глава УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец может покинуть должность в ближайшее время из-за болезни. За последний год он перенес две операции.