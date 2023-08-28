Выявить изношенность тепломагистралей Тюмени сотрудникам УСТЭК помогает робот

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Во время диагностики робота погружают в канал через технологический разрез. При перемещении внутри трубы робот помогает обнаружить дефекты благодаря методу визуального (телевизионного) и магнитного обследования. Такая диагностика отличается высокой точностью в определении утончений металла трубопроводов, которые могут привести к авариям в отопительный период.
22 августа, при помощи робота обследовали крупный участок тепломагистрали протяженностью 245 м в районе улиц Грибоедова — Запольная. Это уже заключительный этап внутритрубной диагностики, который начался 21 августа и продлился до 26 августа. Проверялся подающий и обратный трубопровод. За летнюю ремонтную кампанию при помощи робота уже были обследованы участки на ул. Пермякова, Одесская, Максима Горького и в районе ул. Харьковская. Проведенная диагностика помогла обнаружить критические утончения металла стенки трубопроводов и технологические повреждения на одном из участков, и оперативно устранить их.
За один час комплекс обследует примерно 20-40 метров трубы, поэтому общее время диагностики зависит от протяженности участка и диаметра трубопровода. При обнаружении дефектов, информация поступает в онлайн режиме на пункт оператора, который фиксирует дефекты и сразу же передает информацию эксплуатирующей организации, которая оперативно может приступить к проведению ремонта или запланировать его в дальнейшем в зависимости от степени повреждения и характеристики дефекта.
В этом году первые трубопроводы в Тюмени начали обследовать при помощи робота уже с 17 мая в районе улиц Одесская и Пермякова. Протяженность обследуемых трубопроводов в первом этапе составила 246 м. Важно, что такие проверки сотрудники УСТЭК стараются проводить незаметно для потребителей. Диагностику трубопровода в районе улиц Одесская — Пермякова проводили в период первого этапа гидравлических испытаний. Это позволило избежать вторичного отключения горячего водоснабжения у горожан в этом районе.
Во время четвертого этапа опрессовок проводилась внутритрубная диагностика трубопровода по улице Максима Горького протяженностью 168 м. Самым крупным обследуемым участком стал трубопровод по улице Пермякова: его протяженность составила 295 м. (почти 300 м).
В прошлом году по результатам диагностики на одной из крупных тепломагистралей Тюмени по ул. Тимирязева заменили порядка 60 м трубы. Суммарная протяженность замененных участков по результатам внутритрубной диагностики в 2022 году составила 113 м.