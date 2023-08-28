Выявить изношенность тепломагистралей Тюмени сотрудникам УСТЭК помогает робот

22 августа, при помощи робота обследовали крупный участок тепломагистрали протяженностью 245 м в районе улиц Грибоедова — Запольная. Это уже заключительный этап внутритрубной диагностики, который начался 21 августа и продлился до 26 августа. Проверялся подающий и обратный трубопровод. За летнюю ремонтную кампанию при помощи робота уже были обследованы участки на ул. Пермякова, Одесская, Максима Горького и в районе ул. Харьковская. Проведенная диагностика помогла обнаружить критические утончения металла стенки трубопроводов и технологические повреждения на одном из участков, и оперативно устранить их.