В тюменском комиссариате появился новый начальник из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В будущем он может избавиться от приставки врио. Это стало известно после запроса издания 72.ru, редакции ответили, что полковник Куличков на данный момент в отпуске.
«Должность временно исполняющего обязанности военного комиссара Тюменской области занял полковник Сергей Чирков, ранее работавший в Свердловской области», — сообщает издание.
В Тюменской области с 14 по 18 августа прошли военные сборы. Они были организованы для 100 офицеров, находящихся в запасе, об этом сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков. На сборах тюменцы отрабатывали спецнавыки по огневой и тактической подготовке. Отмечалось, что в будущем планируется проведение учебных сборов для сержантов и армейского резерва.