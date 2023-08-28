В тюменском комиссариате появился новый начальник из Екатеринбурга

В Тюменской области с 14 по 18 августа прошли военные сборы. Они были организованы для 100 офицеров, находящихся в запасе, об этом сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков. На сборах тюменцы отрабатывали спецнавыки по огневой и тактической подготовке. Отмечалось, что в будущем планируется проведение учебных сборов для сержантов и армейского резерва.