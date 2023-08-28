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В тюменском комиссариате появился новый начальник из Екатеринбурга

В тюменском комиссариате появился новый начальник из Екатеринбурга

28 августа 2023, 10:11
Фото: 1MI
Должность временно исполняющего обязанности военкома Тюменской области занял полковник Сергей Чирков. Он приехал в Тюмень из Свердловской области.

В будущем он может избавиться от приставки врио. Это стало известно после запроса издания 72.ru, редакции ответили, что полковник Куличков на данный момент в отпуске.

«Должность временно исполняющего обязанности военного комиссара Тюменской области занял полковник Сергей Чирков, ранее работавший в Свердловской области», — сообщает издание.

В Тюменской области с 14 по 18 августа прошли военные сборы. Они были организованы для 100 офицеров, находящихся в запасе, об этом сообщил военный комиссар региона Алексей Куличков. На сборах тюменцы отрабатывали спецнавыки по огневой и тактической подготовке. Отмечалось, что в будущем планируется проведение учебных сборов для сержантов и армейского резерва.

В Тюмени начали призывать офицеров запаса на военные сборы
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#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Военные
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