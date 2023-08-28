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Юная тюменка упала в обморок после тренировки.

В тюменском фитнес-центре 11-летняя девочка упала в обморок

28 августа 2023, 08:19
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
Юная тюменка упала в обморок после тренировки.
Юная тюменка находилась на территории спортивного учреждения без сопровождения взрослых. Отец девочки приехал в одно время с сотрудниками скорой помощи.
Сюжет
Тюмень

В одном из тюменских фитнес-центров 11-летняя девочка упала в обморок на тренировке. Как сообщило издание URA.RU, ссылаясь свои источники, инцидент произошел в сети Fitberri. Очевидцы рассказали, что ребенок находился в зале без сопровождения взрослых.

Девочку начало трясти, она упала в обморок, губы посинели. Первое, что подумали окружающие — что у ребенка эпилепсия. Очевидцы вызвали скорую, отметив, что юная тюменка находилась на территории фитнес-центра без сопровождения взрослых.

— Девочка в Fitberri упала в обморок в раздевалке. Ее затрясло, губы посинели. Сначала подумали, что это эпилепсия. Вызвали скорую. Пока ждали, дали воды и шоколадку, — рассказали посетители центра.
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По словам самой девочки, она пришла на тренировку голодная, после к тому же перегрелась в сауне. Посетители фитнес-центра рассказали, что сотрудники скорой помощи приехали одновременно с отцом ребенка.

Мы связались с сетью Fitberri. Оператор сообщила, что такой истории в их фитнес-центре просто не могло произойти.

— Нет. Это было не у нас. Это не правда. В нашем центре такого точно не могло случиться, — рассказал оператор нашему изданию.

«Наш город» отправил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения по Тюменской области. Ответ на запрос ожидается.

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#Общество#Спорт#Происшествия#Тюмень#Дети#Новости тюмени#Тюменцы#Анастасия Ильина
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