В тюменском фитнес-центре 11-летняя девочка упала в обморок

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В одном из тюменских фитнес-центров 11-летняя девочка упала в обморок на тренировке. Как сообщило издание URA.RU, ссылаясь свои источники, инцидент произошел в сети Fitberri. Очевидцы рассказали, что ребенок находился в зале без сопровождения взрослых.
Девочку начало трясти, она упала в обморок, губы посинели. Первое, что подумали окружающие — что у ребенка эпилепсия. Очевидцы вызвали скорую, отметив, что юная тюменка находилась на территории фитнес-центра без сопровождения взрослых.
— Девочка в Fitberri упала в обморок в раздевалке. Ее затрясло, губы посинели. Сначала подумали, что это эпилепсия. Вызвали скорую. Пока ждали, дали воды и шоколадку, — рассказали посетители центра.
По словам самой девочки, она пришла на тренировку голодная, после к тому же перегрелась в сауне. Посетители фитнес-центра рассказали, что сотрудники скорой помощи приехали одновременно с отцом ребенка.
Мы связались с сетью Fitberri. Оператор сообщила, что такой истории в их фитнес-центре просто не могло произойти.
— Нет. Это было не у нас. Это не правда. В нашем центре такого точно не могло случиться, — рассказал оператор нашему изданию.
«Наш город» отправил запрос в пресс-службу департамента здравоохранения по Тюменской области. Ответ на запрос ожидается.