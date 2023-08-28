В тюменских школах пройдут массовые учения

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
«В учебных заведениях: проверят работоспособность систем оповещения; отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями», — сообщают чиновники.
Организуют мероприятия — МВД РФ, Минпросвещения, МЧС, Росгвардия. Учения пройдут для работников школ, подобные мероприятия ранее спецслужбы не проводили.
Ранее «Наш город» сообщал, что в середине августа в Тюмени эвакуировали два торговых центра. Тревога была учебной. 25 августа Эвакуация прошла в ТРЦ «Премьер», через 2 часа он возобновил работу.