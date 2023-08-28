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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

В тюменских школах пройдут массовые учения

В тюменских школах пройдут массовые учения

28 августа 2023, 15:36
Фото: 1MI
В учебных заведениях, колледжах и техникумах Тюменской области 29 августа пройдут учения. По данным информцентра регионального правительства, на них будут отрабатывать действия при ЧС.
«В учебных заведениях: проверят работоспособность систем оповещения; отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями», — сообщают чиновники.

Организуют мероприятия — МВД РФ, Минпросвещения, МЧС, Росгвардия. Учения пройдут для работников школ, подобные мероприятия ранее спецслужбы не проводили.

Ранее «Наш город» сообщал, что в середине августа в Тюмени эвакуировали два торговых центра. Тревога была учебной. 25 августа Эвакуация прошла в ТРЦ «Премьер», через 2 часа он возобновил работу.

#Александр Мязин
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