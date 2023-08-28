В Тюмени потерпел крушение БПЛА самолетного типа из необычного материала

Ранее «Наш город» писал, как ГИБДД при помощи беспилотников выявляют нарушителей ПДД на дорогах Тюменской области. В основном фиксируются нарушения выезда на встречную полосу движения там, где это запрещено. За это водителям выписывают штрафы.