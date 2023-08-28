В Тюмени потерпел крушение БПЛА самолетного типа из необычного материала

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
— Треугольник сначала туда заведите и толкайте, — звучат за кадром слова руководителя полетов.
Авиамоделисты постарались придать хоть какое-то ускорение своему детищу-беспилотнику. Правда в итоге самолет не выполнил возложенные конструкторами ожидания, его закрутило в штопор, и он рухнул вниз.
Энтузиасты пообещали доработать свою модель, чтобы она все-таки летала, а не падала.
Ранее «Наш город» писал, как ГИБДД при помощи беспилотников выявляют нарушителей ПДД на дорогах Тюменской области. В основном фиксируются нарушения выезда на встречную полосу движения там, где это запрещено. За это водителям выписывают штрафы.