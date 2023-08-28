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В Тюмени потерпел крушение БПЛА самолетного типа из необычного материала

В Тюмени потерпел крушение БПЛА самолетного типа из необычного материала

28 августа 2023, 06:13
Фото: 1MI
Юные авиамоделисты соорудили 3-метровый самолет из пенопласта. А запустить свой БПЛА подростки решили с крыши 20-этажного дома.
Сюжет
Тюмень
— Треугольник сначала туда заведите и толкайте, — звучат за кадром слова руководителя полетов.

Авиамоделисты постарались придать хоть какое-то ускорение своему детищу-беспилотнику. Правда в итоге самолет не выполнил возложенные конструкторами ожидания, его закрутило в штопор, и он рухнул вниз.

Энтузиасты пообещали доработать свою модель, чтобы она все-таки летала, а не падала.

Видео: t.me/odmen001

Ранее «Наш город» писал, как ГИБДД при помощи беспилотников выявляют нарушителей ПДД на дорогах Тюменской области. В основном фиксируются нарушения выезда на встречную полосу движения там, где это запрещено. За это водителям выписывают штрафы.

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#Видео#Тюмень#Крушение самолета#Беспилотник#Алексей Каримов#Авиамоделисты#Пенопласт
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