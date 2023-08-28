В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 августа. Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию сокрой помощи поступил 21 августа в 0:49. Бригада медиков прибыла на место ЧП спустя шесть минут. Врачи констатировали смерть.
«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что во вторник, 22 августа, в Тюмени из окна квартиры на 15-м этаже в доме по улице Николая Зелинского, 3, выпала девушка. К сожалению, полученные травмы оказали несовместимы с жизнью.