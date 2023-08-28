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В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка

В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка

28 августа 2023, 08:10
Фото: 1MI
В Тюмени из окна квартиры на шестом этаже дома по улице Николая Федорова выпала девушка. От полученных травм тюменка скончалась на месте происшествия.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 августа. Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию сокрой помощи поступил 21 августа в 0:49. Бригада медиков прибыла на место ЧП спустя шесть минут. Врачи констатировали смерть.

«Наш Город» направил запрос в Следственный комитет по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что во вторник, 22 августа, в Тюмени из окна квартиры на 15-м этаже в доме по улице Николая Зелинского, 3, выпала девушка. К сожалению, полученные травмы оказали несовместимы с жизнью.

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