В Тюмени из окна многоэтажки выпала девушка

Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 августа. Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию сокрой помощи поступил 21 августа в 0:49. Бригада медиков прибыла на место ЧП спустя шесть минут. Врачи констатировали смерть.