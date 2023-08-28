В Тюмени до конца года срубят почти 1 500 деревьев

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
На эти цели городская администрация собирается потратить до 8 млн рублей. Подрядчик обязуется до конца 2023 года заниматься рубкой дубов, кленов, ясеней, вязов, буков, рябин, черемух, пихт. Конкретные места работы будут указаны в заявке.
«Оказание услуг по сносу зеленых насаждений на территории Тюмени. Объем — 1 565 деревьев», — сообщается на сайте Госзакупки.
Стоит отметить, что сносу подлежат деревья, которые представляют реальную угрозу для горожан и их имущества.
Ранее «Наш город» отмечал, что жители Тюмени были возмущены планами по вырубке липовой аллеи у железнодорожного вокзала.