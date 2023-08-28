В Тюмени до конца года срубят почти 1 500 деревьев

На эти цели городская администрация собирается потратить до 8 млн рублей. Подрядчик обязуется до конца 2023 года заниматься рубкой дубов, кленов, ясеней, вязов, буков, рябин, черемух, пихт. Конкретные места работы будут указаны в заявке.