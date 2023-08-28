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В Тюмени до конца года срубят почти 1 500 деревьев

В Тюмени до конца года срубят почти 1 500 деревьев

28 августа 2023, 10:44
Фото: 1MI
В областной столице в течение нескольких месяцев срубят почти 1 500 зелёных насаждений. Под снос попадут кедры, рябины, пихты и другие деревья.

На эти цели городская администрация собирается потратить до 8 млн рублей. Подрядчик обязуется до конца 2023 года заниматься рубкой дубов, кленов, ясеней, вязов, буков, рябин, черемух, пихт. Конкретные места работы будут указаны в заявке.

«Оказание услуг по сносу зеленых насаждений на территории Тюмени. Объем — 1 565 деревьев», — сообщается на сайте Госзакупки.

Стоит отметить, что сносу подлежат деревья, которые представляют реальную угрозу для горожан и их имущества.

Ранее «Наш город» отмечал, что жители Тюмени были возмущены планами по вырубке липовой аллеи у железнодорожного вокзала.

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#Общество#Александр Мязин#Деревья#Новости тюмени#Тюменцы
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