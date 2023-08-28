В Тюмени автовокзал оборудуют новой системой безопасности

Согласно документам, все работы должны быть завершены в срок до 30 ноября 2023 года. До этого времени подрядчику необходимо будет оборудовать здание автовокзального комплекса системами оповещения, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, установить охранно-тревожную сигнализацию. Также в контракте указано, что компания должна возвести модульное здание КПП и оборудовать новый навес для автобусов.