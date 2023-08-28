В Тюмени автовокзал оборудуют новой системой безопасности

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок. Подрядчик уже определен.
Согласно документам, все работы должны быть завершены в срок до 30 ноября 2023 года. До этого времени подрядчику необходимо будет оборудовать здание автовокзального комплекса системами оповещения, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, установить охранно-тревожную сигнализацию. Также в контракте указано, что компания должна возвести модульное здание КПП и оборудовать новый навес для автобусов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области потратят более 52 миллионов рублей в этом году на модернизацию системы оповещения. В рамках контракта будут установлены более новые громкоговорители с функцией электронной сирены в Тюмени и Тобольске, устройства запуска сирен в Ярковском муниципальном образовании.