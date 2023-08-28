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В Тюмени автовокзал оборудуют новой системой безопасности

В Тюмени автовокзал оборудуют новой системой безопасности

28 августа 2023, 07:34
Фото: 2 ГИС
На тюменском автовокзале усилят меры безопасности. Здание планируют оснастить системами видеонаблюдения, оповещения и сигнализации. На эти цели из бюджета региона потратят 36,5 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок. Подрядчик уже определен.

Согласно документам, все работы должны быть завершены в срок до 30 ноября 2023 года. До этого времени подрядчику необходимо будет оборудовать здание автовокзального комплекса системами оповещения, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, установить охранно-тревожную сигнализацию. Также в контракте указано, что компания должна возвести модульное здание КПП и оборудовать новый навес для автобусов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области потратят более 52 миллионов рублей в этом году на модернизацию системы оповещения. В рамках контракта будут установлены более новые громкоговорители с функцией электронной сирены в Тюмени и Тобольске, устройства запуска сирен в Ярковском муниципальном образовании.

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