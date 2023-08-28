nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Тобольске потратят десятки миллионов рублей на ремонт могил знаменитостей

В Тобольске потратят десятки миллионов рублей на ремонт могил знаменитостей

28 августа 2023, 12:34
Фото: 1MI
В городе до октября 2024 года отреставрируют могил известных тюменцев. На эти цели потратят 26 млн рублей.

По данным лота № 0367300047423000178, заявки принимаются до 30 августа. Подрядчику предстоит выполнить «работы по сохранению объектов культурного наследия». В течение года нужно будет отреставрировать могилы Знаменского Михаила Стефановича, Словцова Петра Андреевича, Ершова Петра Павловича. Приведут в порядок захоронения декабристов Семена Краснокутского, Александра Муравьева, поэтов Вильгельма Кюхельбекера, Александра Барятинского. На могилах сделают мраморную облицовку, железные ограды.

Ранее «Наш город» сообщал, что кремация в Тюмени будет стоить дешевле традиционных похорон. Услуга обойдётся в 25 тысяч рублей, тогда как на обычные похороны тратят минимум 40 тысяч.

Ревизию мертвецов проведут на 13 кладбищах в Тюмени
Узнать подробнее
#Общество#Александр Мязин#Тюменцы#Кладбище#Госзаказ
Подпишитесь
«Окружили высоким забором»: тюменцы требуют у бизнесмена вернуть им доступ к лесу
Сегодня, 12:04
«Разве сейчас время для таких трат?» Тюменцы требуют остановить строительство кампуса
Сегодня, 06:00
Айтишник из Тюмени о жизни в Грузии: быть вынужденным эмигрантом тяжело, но…
Сегодня, 05:03
Новый антирекорд: уровень воды в тюменской Туре обновил данные исторического минимума
Сегодня, 05:20
13,4 млн рублей выиграла в лотерее домохозяйка из Тюмени
Сегодня, 11:28
Тюмень и Тобольск окутал мистический туман. Невероятные фото и видео
Сегодня, 06:34