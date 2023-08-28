В Тобольске потратят десятки миллионов рублей на ремонт могил знаменитостей

По данным лота № 0367300047423000178, заявки принимаются до 30 августа. Подрядчику предстоит выполнить «работы по сохранению объектов культурного наследия». В течение года нужно будет отреставрировать могилы Знаменского Михаила Стефановича, Словцова Петра Андреевича, Ершова Петра Павловича. Приведут в порядок захоронения декабристов Семена Краснокутского, Александра Муравьева, поэтов Вильгельма Кюхельбекера, Александра Барятинского. На могилах сделают мраморную облицовку, железные ограды.