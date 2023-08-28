В Тобольске потратят десятки миллионов рублей на ремонт могил знаменитостей

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
По данным лота № 0367300047423000178, заявки принимаются до 30 августа. Подрядчику предстоит выполнить «работы по сохранению объектов культурного наследия». В течение года нужно будет отреставрировать могилы Знаменского Михаила Стефановича, Словцова Петра Андреевича, Ершова Петра Павловича. Приведут в порядок захоронения декабристов Семена Краснокутского, Александра Муравьева, поэтов Вильгельма Кюхельбекера, Александра Барятинского. На могилах сделают мраморную облицовку, железные ограды.
Ранее «Наш город» сообщал, что кремация в Тюмени будет стоить дешевле традиционных похорон. Услуга обойдётся в 25 тысяч рублей, тогда как на обычные похороны тратят минимум 40 тысяч.