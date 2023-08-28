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Бизнес приспособился: в магазинах Тюмени подешевела одежда и обувь

Бизнес приспособился: в магазинах Тюмени подешевела одежда и обувь

28 августа 2023, 12:17
Фото: 1MI
Одежда, трикотаж и обувь подешевели в Тюмени. Цены снизились на 5-10%.

По данным отчёта Тюменьстата (в конце июля), стоимость обуви снизилась по сравнению с декабрем 2022 года. Это связанно с всплеском цен в первом квартале прошлого года, когда бизнесмены пытались наладить новую цепь поставок из Азии.

По информации «Нашего города», теперь больше товара закупается из Турции и Индии. Поставки из Казахстана и Китая не прекращались. Тюменские магазины не повышали цены на обувь и одежду, в августе ценники пока находятся на прошлогоднем уровне.

Ранее «наш город» сообщал, что пункты выдачи заказов Wildberries в Тюмени перешли на усиленный режим работы в преддверии 1 сентября. Между посетителями из-за томительного ожидания происходят скандалы.

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#Общество#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Тюменцы
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