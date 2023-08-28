Бизнес приспособился: в магазинах Тюмени подешевела одежда и обувь

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
По данным отчёта Тюменьстата (в конце июля), стоимость обуви снизилась по сравнению с декабрем 2022 года. Это связанно с всплеском цен в первом квартале прошлого года, когда бизнесмены пытались наладить новую цепь поставок из Азии.
По информации «Нашего города», теперь больше товара закупается из Турции и Индии. Поставки из Казахстана и Китая не прекращались. Тюменские магазины не повышали цены на обувь и одежду, в августе ценники пока находятся на прошлогоднем уровне.
Ранее «наш город» сообщал, что пункты выдачи заказов Wildberries в Тюмени перешли на усиленный режим работы в преддверии 1 сентября. Между посетителями из-за томительного ожидания происходят скандалы.