Тюменская область вошла в число регионов-лидеров в рейтинге по рынку труда

Тюменская область вошла в топ-20 самых успешных регионов России по рынку труда по итогам 2022 года. Она заняла 11 место с рейтинговым баллом 74,3 из 100 возможных. Годом ранее регион набрал 73,2 балла.

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