Тюменская область вошла в число регионов-лидеров в рейтинге по рынку труда

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
По данным аналитиков РИА «Новости», самыми успешными регионами по рынку труда стали Москва и Санкт-Петербург с рейтинговыми баллами 97,9 и 95,2 соответственно. На третьем месте Московская область — 86,6 баллов.
В этих регионах высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы. На самой нижней позиции оказалась Ингушетия с показателем меньше 10.
Среди регионов УрФО лучший результата продемонстрировали Югра и Свердловская область — 78 и 75,7 баллов соответственно (6 и 9 места в общероссийском рейтинге). Челябинская область набрала 70,5 баллов (17 место), Ямал — 58,8 баллов (48 место), Курганская область 47,9 баллов (73 место рейтинга).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зарегистрирован самый низкий уровень безработицы в России — 0,43%. На сегодняшний день количество зарегистрированных безработных составляет 2,5 тысячи человек.