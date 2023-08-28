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Тюменская область вошла в число регионов-лидеров в рейтинге по рынку труда

Тюменская область вошла в число регионов-лидеров в рейтинге по рынку труда

28 августа 2023, 03:53
Фото: 1MI
Тюменская область вошла в топ-20 самых успешных регионов России по рынку труда по итогам 2022 года. Она заняла 11 место с рейтинговым баллом 74,3 из 100 возможных. Годом ранее регион набрал 73,2 балла.
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Тюмень

По данным аналитиков РИА «Новости», самыми успешными регионами по рынку труда стали Москва и Санкт-Петербург с рейтинговыми баллами 97,9 и 95,2 соответственно. На третьем месте Московская область — 86,6 баллов.

В этих регионах высокий уровень социально-экономического развития, хорошие зарплаты и низкий уровень безработицы. На самой нижней позиции оказалась Ингушетия с показателем меньше 10.

Среди регионов УрФО лучший результата продемонстрировали Югра и Свердловская область — 78 и 75,7 баллов соответственно (6 и 9 места в общероссийском рейтинге). Челябинская область набрала 70,5 баллов (17 место), Ямал — 58,8 баллов (48 место), Курганская область 47,9 баллов (73 место рейтинга).

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области зарегистрирован самый низкий уровень безработицы в России — 0,43%. На сегодняшний день количество зарегистрированных безработных составляет 2,5 тысячи человек.

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