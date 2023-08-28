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Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Тюменский блогер пытается набрать десятки тысяч подписчиков обещая 500 тысяч рублей

Тюменский блогер пытается набрать десятки тысяч подписчиков обещая 500 тысяч рублей

28 августа 2023, 13:29
Фото: 1MI
Тюменский бизнесмен и блогер Илья Пискулин пытается набрать почти 85 тысяч подписчиков используя челлендж.
Фото: скрин ipiskulin

Он полагает, что ему, как маркетологу, нужно увеличить активность в Instagram (запрещен на территории РФ). За несколько часов ему удалось привлечь почти 600 подписчиков, теперь их около 15 620.

«Полмиллиона я раздам 5 людям, каждому по 100 000 если не выполню, поставленную цель», — сообщил на своей странице Илья Пискулин.

Он отметил, что долгое время игнорировал соцсети, но теперь признал их важность.

«Не понимаю, как будут набираться подписчики? Просто люди должны подписаться и репостнуть запись? Разве это сработает?», — недоумевает Виталий П.
«Сообщению два дня пока, думаю еще „намайнит“ на длинной дистанции», — отметил подписчик Пискулина Петренков С.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени произошел скандал с блогером. Аэлита Садретдинова, опубликовавшая ролик с плачущей дочерью.

Тюменский блогер сняла ролик с плачущей дочерью и нарвалась на угрозы подписчиков
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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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