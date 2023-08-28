Тюменский блогер пытается набрать десятки тысяч подписчиков обещая 500 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Он полагает, что ему, как маркетологу, нужно увеличить активность в Instagram (запрещен на территории РФ). За несколько часов ему удалось привлечь почти 600 подписчиков, теперь их около 15 620.
«Полмиллиона я раздам 5 людям, каждому по 100 000 если не выполню, поставленную цель», — сообщил на своей странице Илья Пискулин.
Он отметил, что долгое время игнорировал соцсети, но теперь признал их важность.
«Не понимаю, как будут набираться подписчики? Просто люди должны подписаться и репостнуть запись? Разве это сработает?», — недоумевает Виталий П.
«Сообщению два дня пока, думаю еще „намайнит“ на длинной дистанции», — отметил подписчик Пискулина Петренков С.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени произошел скандал с блогером. Аэлита Садретдинова, опубликовавшая ролик с плачущей дочерью.