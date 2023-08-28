nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Тюменским работодателям перестаёт нравиться удалёнка

Тюменским работодателям перестаёт нравиться удалёнка

28 августа 2023, 10:26
Доля работодателей в Тюмени, относящихся негативно к удаленному формату работы, увеличилась. В 2020 году 56% предпринимателей одобряли дистанционку, а в 2023 году этот процент снизился до 27%.

Об этом сообщили аналитики сервиса Зарплата.ру, передает РБК Тюмень.

Исследование включало опрос нескольких тысяч работодателей, которые перешли на удаленную работу в период с 2020 по 2022 годы.

Компания отметила, что 62% руководителей в Тюмени рады полной или частичной отмене удаленной работы в своих компаниях, в то время как 27% были расстроены этим решением, так как им нравилось работать из дома, и 11% отнеслись к возвращению к обычному формату нейтрально.

Кроме того, четверть опрашиваемых работодателей отметили, что работоспособность их сотрудников на удаленной работе снизилась. В настоящее время полная отмена удалёнки введена в компаниях 55% респондентов, в то время как 37% полностью отменили удаленный формат, и 8% компаний все еще работают полностью на удалёнке.

Только 18% работодателей отнеслись негативно к возможности возврата к удалённой работе, в то время как 26% отнеслись к этому положительно, по данным опроса сервиса Зарплата.ру.

Однако генеральный директор тюменской IT-компании «Приоритет» Андрей Адамов остро высказался против удалённой работы на форуме «СУП-2023».

«Я агрессивно против удалённой работы, потому что сотрудник, выполняющий свои обязанности из дома, находится буквально в одном клике от другого места работы. Т.е. он в любой момент может найти более выгодное предложение и легко уйти», — говорит работодатель.

Генеральный директор производственной компании «Морошка» Богдан Коровин добавил, что удаленная работа является интересным и конструктивным форматом, но только при крепком внутреннем управлении проекта.

Ответы работодателей в опросе Зарплата.ру указывают, что 65% из них начали уделять больше времени индивидуальной коммуникации с сотрудниками на удалёнке, а 42% работодателей начали более жестко контролировать рабочее время сотрудников.

Ранее «Наш город» писал, что удаленные сотрудники предпочтут увольнение офисной работе в России. Однако, большинство тюменцев все-таки не хотят работать удаленно: 54% проголосовали за возвращение в офис, а 46% предпочли бы увольнение.

Читайте также:
Работа, которая убивает: тюменские дети ради денег лезут под колеса машинТреть тюменских работодателей готовы платить более 100 тысяч рублей«Где деньги, начальник?»: более 45 миллиардов рублей задолжали тюменцам работодатели
#Проекты#Работодатели#Удалённая работа#Алексей Каримов#Удаленная работа#Коммуникация
Подпишитесь
«Окружили высоким забором»: тюменцы требуют у бизнесмена вернуть им доступ к лесу
Сегодня, 12:04
«Разве сейчас время для таких трат?» Тюменцы требуют остановить строительство кампуса
Сегодня, 06:00
Айтишник из Тюмени о жизни в Грузии: быть вынужденным эмигрантом тяжело, но…
Сегодня, 05:03
Новый антирекорд: уровень воды в тюменской Туре обновил данные исторического минимума
Сегодня, 05:20
13,4 млн рублей выиграла в лотерее домохозяйка из Тюмени
Сегодня, 11:28
Тюмень и Тобольск окутал мистический туман. Невероятные фото и видео
Сегодня, 06:34