Тюменским работодателям перестаёт нравиться удалёнка

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Об этом сообщили аналитики сервиса Зарплата.ру, передает РБК Тюмень.
Исследование включало опрос нескольких тысяч работодателей, которые перешли на удаленную работу в период с 2020 по 2022 годы.
Компания отметила, что 62% руководителей в Тюмени рады полной или частичной отмене удаленной работы в своих компаниях, в то время как 27% были расстроены этим решением, так как им нравилось работать из дома, и 11% отнеслись к возвращению к обычному формату нейтрально.
Кроме того, четверть опрашиваемых работодателей отметили, что работоспособность их сотрудников на удаленной работе снизилась. В настоящее время полная отмена удалёнки введена в компаниях 55% респондентов, в то время как 37% полностью отменили удаленный формат, и 8% компаний все еще работают полностью на удалёнке.
Только 18% работодателей отнеслись негативно к возможности возврата к удалённой работе, в то время как 26% отнеслись к этому положительно, по данным опроса сервиса Зарплата.ру.
Однако генеральный директор тюменской IT-компании «Приоритет» Андрей Адамов остро высказался против удалённой работы на форуме «СУП-2023».
«Я агрессивно против удалённой работы, потому что сотрудник, выполняющий свои обязанности из дома, находится буквально в одном клике от другого места работы. Т.е. он в любой момент может найти более выгодное предложение и легко уйти», — говорит работодатель.
Генеральный директор производственной компании «Морошка» Богдан Коровин добавил, что удаленная работа является интересным и конструктивным форматом, но только при крепком внутреннем управлении проекта.
Ответы работодателей в опросе Зарплата.ру указывают, что 65% из них начали уделять больше времени индивидуальной коммуникации с сотрудниками на удалёнке, а 42% работодателей начали более жестко контролировать рабочее время сотрудников.
Ранее «Наш город» писал, что удаленные сотрудники предпочтут увольнение офисной работе в России. Однако, большинство тюменцев все-таки не хотят работать удаленно: 54% проголосовали за возвращение в офис, а 46% предпочли бы увольнение.