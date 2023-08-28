Тюменским работодателям перестаёт нравиться удалёнка

Компания отметила, что 62% руководителей в Тюмени рады полной или частичной отмене удаленной работы в своих компаниях, в то время как 27% были расстроены этим решением, так как им нравилось работать из дома, и 11% отнеслись к возвращению к обычному формату нейтрально.