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Тюменец получил компенсацию в 1,3 млн рублей за сгоревший дом и баню

Тюменец получил компенсацию в 1,3 млн рублей за сгоревший дом и баню

28 августа 2023, 11:27
Фото: 1MI
Восстановлены права жителя Тюменской области на получение компенсации за сгоревшее после пожара имущество. Дом сгорел в мае этого года в селе Успенка.

По данным прокуратуры Тюменской области, один из местных жителей обратился к заместителю Генпрокурора РФ Сергею Зайцеву по вопросу отказа в предоставлении единовременной выплаты.

«Установлено, что на праве собственности заявителю принадлежит земельный участок в с. Успенка площадью 1 400 кв. м. На указанном земельном участке находились дом, баня, хозяйственные постройки, однако право собственности на объекты недвижимости не было зарегистрировано», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

У заявителя не было необходимых документов, чтобы доказать право собственности на возведенные строения. Согласно постановлению Правительства Тюменской области от 15.05.2023 № 282-п ему полагались 1,3 млн рублей.

В суд было направлено исковое заявление об установлении юридического факта владения домом, тюменский районный суд требования удовлетворил.

15 мая «Наш город» сообщал, что тюменцы, потерявшие своё недвижимое имущество в пожарах смогут получить до 72 тысяч рублей компенсации с квадратного метра сгоревшего дома.

Тюменцы из нескольких сел и деревень получат компенсацию за сгоревшее имущество
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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Дела судебные
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