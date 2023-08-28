Тюменец под Тобольском выловил гигантскую щуку

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Адрей Каргаполов опубликовал свою фотографию в группе «Рыбалка в Тобольском районе», на которой в его руках огромная щука весом 12 килограмм. Свой улов он поймал в Тобольском районе.
«Фото конкурс. Август радовал», — так подписал фото удачливый рыбак.
Месяц назад Андрей поймал щуку чуть больше 6-килограмм.
Ранее «Наш город» писал о рыбаке Алексее Саранчи, поймавшем 13-килограммовую щуку. Рыбу долго не мучили, после парочки фотографий сразу отпустили в родную стихию.