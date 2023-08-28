nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Тюменец под Тобольском выловил гигантскую щуку

Тюменец под Тобольском выловил гигантскую щуку

28 августа 2023, 09:50
Фото: "Рыбалка в Тобольском районе" / vk.com/tobolskfishing?z=photo-148664707_457279373%2Fwall-148664707_157244
Тюменские рыбаки продолжают делиться фотографиями со своим уловом.
Сюжет
Конкурс
Фото: "Рыбалка в Тобольском районе" / vk.com/tobolskfishing?z=photo-148664707_457279375%2Fwall-148664707_157244

Адрей Каргаполов опубликовал свою фотографию в группе «Рыбалка в Тобольском районе», на которой в его руках огромная щука весом 12 килограмм. Свой улов он поймал в Тобольском районе.

«Фото конкурс. Август радовал», — так подписал фото удачливый рыбак.

Месяц назад Андрей поймал щуку чуть больше 6-килограмм.

Ранее «Наш город» писал о рыбаке Алексее Саранчи, поймавшем 13-килограммовую щуку. Рыбу долго не мучили, после парочки фотографий сразу отпустили в родную стихию.

Читайте также:
Тюменец выловил в реке Иртыш огромную щукуЛучше бы отдали нам: в Тюмени уничтожат тонны икры, щуки и нельмыТобольский рыбак поймал щуку весом почти 20 килограммов
#Конкурс#Рыбалка#Фотографии#Щука#Улов#Алексей Каримов
Подпишитесь
«Окружили высоким забором»: тюменцы требуют у бизнесмена вернуть им доступ к лесу
Сегодня, 12:04
«Разве сейчас время для таких трат?» Тюменцы требуют остановить строительство кампуса
Сегодня, 06:00
Айтишник из Тюмени о жизни в Грузии: быть вынужденным эмигрантом тяжело, но…
Сегодня, 05:03
Новый антирекорд: уровень воды в тюменской Туре обновил данные исторического минимума
Сегодня, 05:20
13,4 млн рублей выиграла в лотерее домохозяйка из Тюмени
Сегодня, 11:28
Тюмень и Тобольск окутал мистический туман. Невероятные фото и видео
Сегодня, 06:34