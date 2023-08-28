Тюмень и Тобольск окутал мистический туман. Невероятные фото и видео

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
«Туман сегодня на рассвете был просто „космос“. В такие моменты понимаешь, что наша городская суета в большинстве своём пуста и мы лишь крутимся как белки в колесе… А настоящая красота здесь — на природе в утреннем тумане! Именно здесь ощущаешь красоту этого мира и настоящую жизнь», — отметил тобольский фотограф Олег Панченко.
«Вот такой туман окутал сегодня утром Тюмень», — поделились фотографиями горожане.
Природное явление в жители Тюменской области сравнили с погруженным в туман городом Сайлент Хилл из одноименного фильма.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе тюменцы в социальных сетях опубликовали потрясающе красивые фотографии звездопадов Персеиды и Каппа-Цигниды, пик которых в этом году пришелся конец августа.