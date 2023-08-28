Три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Опаздывает лайнер Газпром Авиа рейса №484 Бованенково — Тюмень. Он прибудет в аэропорт Рощино в 17:20. Вылет самолёта рейса №5352 из Тюмени в Новосибирск задерживается почти на 1,5 часа (17:20).