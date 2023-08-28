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Три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

28 августа 2023, 10:25
Фото: 1MI
В областной столице задерживается прибытие самолёта № 5351 следующего маршрутом Новосибирск — Тюмень. Самолёт Embraer-170 прибудет в Рощино в 16:55 (опоздание почти на 2 часа).
Фото: 1MI

Опаздывает лайнер Газпром Авиа рейса №484 Бованенково — Тюмень. Он прибудет в аэропорт Рощино в 17:20. Вылет самолёта рейса №5352 из Тюмени в Новосибирск задерживается почти на 1,5 часа (17:20).

Стоит отметить, что 28 августа почти на 4 часа задерживались самолёты рейсов № 6452 (Тюмень — Санкт-Петербург) и №ДР 322 (Тюмень — Сочи). Лайнеры вылетели из аэропорта Рощино в 10 часов утра.

Ранее «Наш город» сообщал, что 23 августа в тюменском аэропорту задерживалось три рейса. Всё самолёты принадлежали авиакомпании Utair.

В тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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