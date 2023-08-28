Три авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Опаздывает лайнер Газпром Авиа рейса №484 Бованенково — Тюмень. Он прибудет в аэропорт Рощино в 17:20. Вылет самолёта рейса №5352 из Тюмени в Новосибирск задерживается почти на 1,5 часа (17:20).
Стоит отметить, что 28 августа почти на 4 часа задерживались самолёты рейсов № 6452 (Тюмень — Санкт-Петербург) и №ДР 322 (Тюмень — Сочи). Лайнеры вылетели из аэропорта Рощино в 10 часов утра.
Ранее «Наш город» сообщал, что 23 августа в тюменском аэропорту задерживалось три рейса. Всё самолёты принадлежали авиакомпании Utair.