Стоимость обучения в тюменских вузах превышает 300 тыс рублей

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
В преддверии учебного года тюменские вузы опубликовали на официальных сайтах свежие цены на обучение. Самым дорогим учебным заведением в городе стал ТИУ. Будущие дизайнеры должны заплатить при поступлении 352 тысячи рублей. Средняя стоимость в ТИУ на другие специальности составляет 260 тысяч рублей.
Второе место в рейтинге дорогостоящих университетов занимает медицинский. Здесь год обучения обойдется первокурсникам в 231 тысячу рублей.
Для сравнения приведем стоимость обучения в другом крупном городе — Санкт-Петербурге. Так, обучение в аграрном университете стоит около 123 тысяч рублей. В академии туризма и предпринимательства стоимость едва достигает 100 тысяч рублей. Петербургские педагоги должны отдать за обучение 158 тысяч рублей. А вот институт культуры просит 206 тысяч рублей за первый год.
Тогда, как в Тюмени стоимость обучения в институте культуры достигает 225 тысяч рублей. Эту же сумму просят в и ТГУ.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что дети участников СВО смогут получить льготы на питание в ТИУ. В этом году в университет принято более 30 студентов-бюджетников, чьи родители принимают участие в СВО.