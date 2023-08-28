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Published Сегодня, 03:17

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В индустриальном университете самая высокая стоимость за обучение

Стоимость обучения в тюменских вузах превышает 300 тыс рублей

28 августа 2023, 03:17
Фото: Екатерина Коломиец / 1MI
В индустриальном университете самая высокая стоимость за обучение
В 2023 году первокурсники, желающие стать дизайнерами, должны заплатить за профессию 352 тыс рублей.
Сюжет
Тюмень

В преддверии учебного года тюменские вузы опубликовали на официальных сайтах свежие цены на обучение. Самым дорогим учебным заведением в городе стал ТИУ. Будущие дизайнеры должны заплатить при поступлении 352 тысячи рублей. Средняя стоимость в ТИУ на другие специальности составляет 260 тысяч рублей.

Второе место в рейтинге дорогостоящих университетов занимает медицинский. Здесь год обучения обойдется первокурсникам в 231 тысячу рублей.

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Для сравнения приведем стоимость обучения в другом крупном городе — Санкт-Петербурге. Так, обучение в аграрном университете стоит около 123 тысяч рублей. В академии туризма и предпринимательства стоимость едва достигает 100 тысяч рублей. Петербургские педагоги должны отдать за обучение 158 тысяч рублей. А вот институт культуры просит 206 тысяч рублей за первый год.

Тогда, как в Тюмени стоимость обучения в институте культуры достигает 225 тысяч рублей. Эту же сумму просят в и ТГУ.

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что дети участников СВО смогут получить льготы на питание в ТИУ. В этом году в университет принято более 30 студентов-бюджетников, чьи родители принимают участие в СВО.

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