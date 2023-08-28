Стоимость обучения в тюменских вузах превышает 300 тыс рублей

Для сравнения приведем стоимость обучения в другом крупном городе — Санкт-Петербурге. Так, обучение в аграрном университете стоит около 123 тысяч рублей. В академии туризма и предпринимательства стоимость едва достигает 100 тысяч рублей. Петербургские педагоги должны отдать за обучение 158 тысяч рублей. А вот институт культуры просит 206 тысяч рублей за первый год.