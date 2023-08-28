Специалисты УСТЭК завершили гидравлические испытания тепловых сетей Тюмени

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
«С 15 мая порядка 700 км. километров магистральных и разводящих теплосетей города прошли проверку на прочность и плотность в полном объеме. За весь период гидравлических испытаний всего выявлено и устранено 212 дефектов, горячее водоснабжение потребителям восстановлено в установленный срок. Проведенные мероприятия уменьшат вероятность возникновения инцидентов на тепловых сетях в предстоящий осенне-зимний период», — сообщил главный инженер УСТЭК Евгений Мурзин.
Во время гидравлических испытаний наибольшее количество дефектов выявлено в Калининском административном округе, меньше всего повреждений зафиксировано на 3 и 4 этапах в Ленинском и Центральном районах.
Во время проведения летних профилактических работ также проведены гидравлические испытания оборудования, ревизии и промывки тепломеханического оборудования, метрологические работы на 40 котельных и 181 центральном тепловом пункте. Проведенные мероприятия обеспечивают надежное теплоснабжение потребителей и работу всех элементов системы теплоснабжения в зимний период.
Напомним, в текущем году испытания тепловых сетей Тюмени на прочность и плотность проходили в 7 этапов. С 2020 года УСТЭК применяет практику сокращения периода проведения гидравлических испытаний до 12 дней, по нормативам этот срок не должен превышать 14 дней. В течение такого времени проведены наиболее протяженные 1 и 7 этапы испытаний, продолжительность остальных пяти этапов составила 12 дней.
В настоящее время ограничение подачи горячего водоснабжения продолжает действовать в тех районах, где производятся капитальные ремонты сетей и реконструкции. Актуальные сроки окончания работ размещены на сайте УСТЭК https://ao-ustek.ru/