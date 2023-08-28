Специалисты УСТЭК завершили гидравлические испытания тепловых сетей Тюмени

Напомним, в текущем году испытания тепловых сетей Тюмени на прочность и плотность проходили в 7 этапов. С 2020 года УСТЭК применяет практику сокращения периода проведения гидравлических испытаний до 12 дней, по нормативам этот срок не должен превышать 14 дней. В течение такого времени проведены наиболее протяженные 1 и 7 этапы испытаний, продолжительность остальных пяти этапов составила 12 дней.