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Скончался известный тюменский скульптор Николай Распопов

Скончался известный тюменский скульптор Николай Распопов

28 августа 2023, 06:54
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
В Тюменской области на 91-м году жизни скончался известный скульптор, заслуженный художник России, почётный гражданин города Николай Распопов. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
Сюжет
Тюмень
Фото: тг-канал Руслан Кухарук
«От имени коллектива администрации Тюмени и себя лично выражаю глубокие соболезнования и искреннее сочувствие в связи с уходом из жизни Николая Васильевича Распопов. Рад, что был знаком с этим человеком — настоящим творцом», — отметил глава Тюмени.

Творчество Николая Распопова известно каждому тюменцу. Въездной знак «Тюмень летящая» и памятник «Прощание», посвящённый не вернувшимся с войны тюменским десятиклассникам, являются его работами.

Также произведения Николая Распопова представлены в Тюменском музейном комплексе им. И. Я. Словцова, Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, Тюменском областном краеведческом музее, Нижнетагильской картинной галерее, Тувинском музее, Новосибирском краеведческом музее, Свердловской картинной галерее, Челябинской картинной галерее, частных российских собраниях.

Церемония прощания с тюменским скульптором и похороны состоятся в Тюмени 30 августа.

Ранее «Наш Город» писал, что ночью 19 августа на 75-м году жизни скончался старейший актер Тюменского Большого драматического театра Валерий Рябков. Похороны артиста состоялись на минувшей неделе.

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