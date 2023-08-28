Скончался известный тюменский скульптор Николай Распопов

В Тюменской области на 91-м году жизни скончался известный скульптор, заслуженный художник России, почётный гражданин города Николай Распопов. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

«От имени коллектива администрации Тюмени и себя лично выражаю глубокие соболезнования и искреннее сочувствие в связи с уходом из жизни Николая Васильевича Распопов. Рад, что был знаком с этим человеком — настоящим творцом», — отметил глава Тюмени. Творчество Николая Распопова известно каждому тюменцу. Въездной знак «Тюмень летящая» и памятник «Прощание», посвящённый не вернувшимся с войны тюменским десятиклассникам, являются его работами. Также произведения Николая Распопова представлены в Тюменском музейном комплексе им. И. Я. Словцова, Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике, Тюменском областном краеведческом музее, Нижнетагильской картинной галерее, Тувинском музее, Новосибирском краеведческом музее, Свердловской картинной галерее, Челябинской картинной галерее, частных российских собраниях. Церемония прощания с тюменским скульптором и похороны состоятся в Тюмени 30 августа. Ранее «Наш Город» писал, что ночью 19 августа на 75-м году жизни скончался старейший актер Тюменского Большого драматического театра Валерий Рябков. Похороны артиста состоялись на минувшей неделе. Читайте также: Тюмень и Тобольск окутал туман. Невероятные фото и видео «Разве сейчас время для таких трат?» Тюменцы требуют остановить строительство кампуса Новый антирекорд: уровень воды в тюменской Туре обновил данные исторического минимума