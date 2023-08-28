Самолет «Победы» не мог вылететь из Москвы в Тюмень 4 часа из-за атаки беспилотников

У этой авиакомпании в августе зарегистрированы многочисленные задержки рейсов. В частности, из-за поломки двух Boeing 777 из трех, имеющихся в парке авиакомпании, были практически на двое суток задержаны рейсы из Екатеринбурга в Анталью и в обратном направлении. 15 августа перевозчик отменил рейс из подмосковного Жуковского в Египет, предложив пассажирам лететь на следующий день. СК возбудил против авиакомпании уголовное дело.