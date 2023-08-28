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Самолет «Победы» не мог вылететь из Москвы в Тюмень 4 часа из-за атаки беспилотников

Самолет «Победы» не мог вылететь из Москвы в Тюмень 4 часа из-за атаки беспилотников

28 августа 2023, 04:48
Фото: 1MI
Вылет рейса из московского аэропорта Внуково был задержан сегодня ночью более чем на четыре часа из-за временного закрытия воздушного пространства над столицей. В районе Люберец в Московской области силами ПВО около 4:30 был сбит украинский беспилотник.
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Тюмень

Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово ночью 28 августа приостанавливали работу. Задержаны были около 20 рейсов, 3 отменены.

Вылет самолета авиакомпании «Победа» из Внуково в Тюмень был задержан. В Рощино борт прибыл с опозданием более чем на 4 часа — в 9:32 вместо 5:25. В связи с поздним прибытием самолета, отложен вылет из Тюмени в Москву — с 6:55 до 10:20.

Кроме того, по неизвестным причинам задержаны на несколько часов вылеты самолетов авиакомпании «Победа» из Санкт-Петербурга и Сочи в Тюмень. С четырех часов утра до часа дня отложен вылет из Рощино в Стамбул авиакомпании Red Wings.

У этой авиакомпании в августе зарегистрированы многочисленные задержки рейсов. В частности, из-за поломки двух Boeing 777 из трех, имеющихся в парке авиакомпании, были практически на двое суток задержаны рейсы из Екатеринбурга в Анталью и в обратном направлении. 15 августа перевозчик отменил рейс из подмосковного Жуковского в Египет, предложив пассажирам лететь на следующий день. СК возбудил против авиакомпании уголовное дело.

У самолета, летевшего из Москвы в Тюмень, сломался двигатель
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Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе из-за атаки дронов были задержаны вылеты четырех рейсов из московских аэропортов Внуково и Шереметьево в Тюмень.

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