Самолет «Победы» не мог вылететь из Москвы в Тюмень 4 часа из-за атаки беспилотников

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово ночью 28 августа приостанавливали работу. Задержаны были около 20 рейсов, 3 отменены.
Вылет самолета авиакомпании «Победа» из Внуково в Тюмень был задержан. В Рощино борт прибыл с опозданием более чем на 4 часа — в 9:32 вместо 5:25. В связи с поздним прибытием самолета, отложен вылет из Тюмени в Москву — с 6:55 до 10:20.
Кроме того, по неизвестным причинам задержаны на несколько часов вылеты самолетов авиакомпании «Победа» из Санкт-Петербурга и Сочи в Тюмень. С четырех часов утра до часа дня отложен вылет из Рощино в Стамбул авиакомпании Red Wings.
У этой авиакомпании в августе зарегистрированы многочисленные задержки рейсов. В частности, из-за поломки двух Boeing 777 из трех, имеющихся в парке авиакомпании, были практически на двое суток задержаны рейсы из Екатеринбурга в Анталью и в обратном направлении. 15 августа перевозчик отменил рейс из подмосковного Жуковского в Египет, предложив пассажирам лететь на следующий день. СК возбудил против авиакомпании уголовное дело.
Ранее «Наш Город» писал, что на минувшей неделе из-за атаки дронов были задержаны вылеты четырех рейсов из московских аэропортов Внуково и Шереметьево в Тюмень.