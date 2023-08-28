Роспотребнадзор рассказал о сибирской язве в Тюменской области

В Роспотребнадзоре по Тюменской области пояснили, что заражения человека данной инфекционной болезнью происходит во время прямого контакта с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы наружных покровов (царапины, ссадины, мелкие порезы) во время ухода за животными, при вскрытии их трупов, снятии шкуры и разделке туш или при употреблении в пищу полусырой мясной продукции. Существует возможность передачи инфекции посредством укусов кровососущих насекомых.