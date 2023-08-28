nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Роспотребнадзор рассказал о сибирской язве в Тюменской области

Роспотребнадзор рассказал о сибирской язве в Тюменской области

28 августа 2023, 07:10
Фото: 1MI
В Тюменской области случаев заражения сибирской язвой не зарегистрировано. Об этом сообщили «Нашему Городу» в ГАУ ТО «Городская станция по борьбе с болезнями животных».
Сюжет
Тюмень

В ведомстве пояснили, что на территории региона с целью предотвращения возникновения и распространения сибирской язвы проводятся профилактические мероприятия. Организован санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через государственную границу в аэропорту Рощино.

Отметим, на сегодняшний день случаи заражения сибирской язвой сельскохозяйственных животных выявлены в пяти субъектах России — Чувашской Республике, Тамбовскаой, Рязанской, Воронежской областей и Республике Тыва. Также, зарегистрированы случаи заболевания среди людей.

В Роспотребнадзоре по Тюменской области пояснили, что заражения человека данной инфекционной болезнью происходит во время прямого контакта с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы наружных покровов (царапины, ссадины, мелкие порезы) во время ухода за животными, при вскрытии их трупов, снятии шкуры и разделке туш или при употреблении в пищу полусырой мясной продукции. Существует возможность передачи инфекции посредством укусов кровососущих насекомых.

Симптомами сибирской язвы являются:

  • Повышение температуры тела, озноб.
  • Головная боль.
  • Сильная слабость.
  • Ломящие боли в пояснице.

Одновременно с общими проявлениями в месте входных ворот инфекции появляются и кожные проявления, основной особенностью которых является наличие язв с черными струпами. Инкубационный период продолжается от нескольких часов до 8-14 дней.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2016 году вспышка сибирской язвы была зарегистрирована на Ямале. Тогда от инфекции погибло более двух тысяч оленей. Число госпитализированных жителей достигло 90 человек.

Читайте также:
Скончался известный тюменский скульптор Николай РаспоповТюмень и Тобольск окутал мистический туман. Невероятные фото и видео«Разве сейчас время для таких трат?» Тюменцы требуют остановить строительство кампуса
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Инфекции
Подпишитесь
Сибирское эхо тверской катастрофы: как смерть Пригожина повлияет на жизнь в Тюмени?
25 августа, 01:01
«Разве сейчас время для таких трат?» Тюменцы требуют остановить строительство кампуса
Сегодня, 06:00
Айтишник из Тюмени о жизни в Грузии: быть вынужденным эмигрантом тяжело, но…
Сегодня, 05:03
Новый антирекорд: уровень воды в тюменской Туре обновил данные исторического минимума
Сегодня, 05:20
В Тюмень опять приедет капризный певец, накануне заработавший 5,4 млн руб за полчаса
25 августа, 09:02
Тюмень и Тобольск окутал мистический туман. Невероятные фото и видео
Сегодня, 06:34