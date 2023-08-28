Роспотребнадзор рассказал о сибирской язве в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:13
В ведомстве пояснили, что на территории региона с целью предотвращения возникновения и распространения сибирской язвы проводятся профилактические мероприятия. Организован санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через государственную границу в аэропорту Рощино.
Отметим, на сегодняшний день случаи заражения сибирской язвой сельскохозяйственных животных выявлены в пяти субъектах России — Чувашской Республике, Тамбовскаой, Рязанской, Воронежской областей и Республике Тыва. Также, зарегистрированы случаи заболевания среди людей.
В Роспотребнадзоре по Тюменской области пояснили, что заражения человека данной инфекционной болезнью происходит во время прямого контакта с больным скотом, когда микроб попадает в микротравмы наружных покровов (царапины, ссадины, мелкие порезы) во время ухода за животными, при вскрытии их трупов, снятии шкуры и разделке туш или при употреблении в пищу полусырой мясной продукции. Существует возможность передачи инфекции посредством укусов кровососущих насекомых.
Симптомами сибирской язвы являются:
Одновременно с общими проявлениями в месте входных ворот инфекции появляются и кожные проявления, основной особенностью которых является наличие язв с черными струпами. Инкубационный период продолжается от нескольких часов до 8-14 дней.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2016 году вспышка сибирской язвы была зарегистрирована на Ямале. Тогда от инфекции погибло более двух тысяч оленей. Число госпитализированных жителей достигло 90 человек.