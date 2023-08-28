Продажи иномарок в Тюмени выросли в три раза

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на сервис «Авито Авто». При этом спрос на такие модели вырос на 35,5%.
По информации компании, средняя цена таких автомобилей составила 1,7 млн рублей за период июнь–июль 2023 года.
Тем не менее, доля импортных автомобилей в общем объеме подержанных автомобилей на платформе онлайн-торговли в регионе составляет 1,2%, в то время как годом ранее эта доля была 0,4%.
«В июне–июле 2023 года в Тюменской области среди автомобилей с пробегом привезти из-за границы чаще всего предлагали Nissan Note. Также в ТОП-5 моделей автомобилей с пробегом, которые чаще всего продают под заказ из-за границы в регионе, вошли: Toyota Vitz, Honda Fit, Toyota Sienta, Hyundai Santa Fe», — сообщает пресс-служба сервиса.
Стоит отметить, что с 1 августа в России был повышен утилизационный сбор для импортируемых автомобилей. По мнению генерального директора ХК «Дина» Ивана Михайлова, такая инициатива приведет к росту цен на автомобили в Тюменской области.
Директор автомобильного маркетплейса FRESH Тюмень Юрий Чистов отмечает, что на цены также влияет курс доллара. За август его стоимость выросла на 4,8%, по данным биржи.
«Утилизационный сбор занимает определенную долю в ценообразовании как для новых авто, так и с пробегом, но увеличение его коэффициентов менее значимо скажется на стоимости автомобилей, чем нестабильность курса валют, рост расходов на транспортировку автомобилей из-за рубежа в Россию, которые могут добавить к стоимости автомобилей в Тюменской области от 15% до 20%», — отметил эксперт.
Эксперты полагают, что увеличение утилизационного сбора и нестабильность курса валют будут оказывать влияние на стоимость ввозимых из-за границы автомобилей в Тюменской области. Также это повлияет на предложение и спрос на иномарки.