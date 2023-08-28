Продажи иномарок в Тюмени выросли в три раза

В июне–июле 2023 года количество подержанных автомобилей, привезенных из-за рубежа и предлагаемых к продаже в Тюменской области, увеличилось более чем в три раза, или на 222,7%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

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