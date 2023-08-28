Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 28 августа

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Утром 28 августа в областной столице будет +7. К полудню температура воздуха прогреется до +17 градусов. В первой половине дня в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 2,7 м/с. Вечером температура опустится до +13 градусов. Ветер станет северо-восточным. Его скорость составит 2,4 м/с. Влажность воздуха в дневное время будет 41%, в вечернее — 61%. Ночью температура опустится до +9 градусов. Ветер придет с севера со скоростью 1,8 м/с. Влажность воздуха составит 90%. УФ-индекс будет средним (3).
На севере региона — в Тобольске синоптики прогнозируют ливни в течение всего дня. Температура воздуха прогреется до +16 градусов. Ночью температура опустится до +12 градусов. Влажность воздуха в дневное время составит 73%, к вечеру этот показатель вырастет до 89%. В первой половине дня в городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3,4 м/с. Вечером ветер придет с севера со скоростью 2,1м/с. А ночью его сменит северо-западный ветер со скоростью 1,9 м/с.
В Ялуторовске облачно, +18 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +8 градусов. Влажность воздуха составит 46% в дневное время и 70% в вечернее время. Весь день в городе будет главенствовать северо-восточный ветер. В первой половине дня его скорость составит 2,2 м/с, а вечером скорость ветра будет 1,5 м/с.
В Заводоуковске будет облачно, но с прояснениями. К полудню температура воздуха прогреется до +19 градусов. Ночью температура воздуха опустится до +7 градусов. В первой половине дня ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2 м/с, вечером ветер подует с севера со скоростью 1,7 м/с, а ночью — с востока со скоростью 1,5 м/с.
В Ишиме будет +18 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие дожди в первой половине дня. УФ-индекс низкий (0). Влажность воздуха к полудню составит 88%. Ночью этот показатель повысится до 96%. В первой половине дня в городе будет присутствовать северный ветер со скоростью 3 м/с. Вечером ветер придет с северо-запада со скоростью 1,7 м/с. Ночью будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 1,4 м/с. Температура в ночное время дня опустится до +8 градусов. Световой день в Ишиме составит 14 часов и 22 минуты.