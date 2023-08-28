Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 28 августа

На севере региона — в Тобольске синоптики прогнозируют ливни в течение всего дня. Температура воздуха прогреется до +16 градусов. Ночью температура опустится до +12 градусов. Влажность воздуха в дневное время составит 73%, к вечеру этот показатель вырастет до 89%. В первой половине дня в городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3,4 м/с. Вечером ветер придет с севера со скоростью 2,1м/с. А ночью его сменит северо-западный ветер со скоростью 1,9 м/с.