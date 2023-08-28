Подрядчика, строившую трассу Курган — Тюмень, обвинили в хищении 320 млн рублей

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
По данным системы ГАС «Правосудие», генеральный директор ООО «С-ДСУ 111» обвиняется в двух эпизодах мошенничества, его подозревают в хищении чужого имущества. Организация задолжала двум подрядчикам 112 и 207 млн рублей. Разбирательства по делу идут в суде Курганской области, преступление совершены три года назад.
По данным СБИС, ООО «С-ДСУ 111» сейчас является банкротом. Её филиал в Тюменской области закрыт, а операции по счетам приостановлены. Организация выполнила более 40 госконтрактов, основным заказчиком был Уралуправдор. В 2021 году выручка компании составила более 750 млн рублей.