Подрядчика, строившую трассу Курган — Тюмень, обвинили в хищении 320 млн рублей

По данным системы ГАС «Правосудие», генеральный директор ООО «С-ДСУ 111» обвиняется в двух эпизодах мошенничества, его подозревают в хищении чужого имущества. Организация задолжала двум подрядчикам 112 и 207 млн рублей. Разбирательства по делу идут в суде Курганской области, преступление совершены три года назад.