«Окружили высоким забором»: тюменцы требуют у бизнесмена вернуть им доступ к лесу

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Бизнесмен Максим Чемезов, владелец ООО «Лагуна», взял этот участок в аренду. Пожаловались на тюменца жители Дударева, Дербышей и близлежащих населенных пунктов.
Людей возмутил тот факт, что лес по закону не может быть закрыт для свободного посещения. Более того, на участках появились стройматериалы и мусор. Обращения к чиновникам, по их словам, не помогли: они определили земли как рекреационные, строить здесь можно.
«Воспользовались такой юридической тонкостью и переквалифицировали земли, чтобы доказать, что это разрешено», — рассказал NEFT один из местных жителей.
Бизнесмен сообщил изданию, что земли, взяты им в аренду, поэтому он вправе распоряжаться ими по своему усмотрению и никаких законов он не нарушает. Он отметил, что люди могут гулять на соседних с участком территориях. «Все привыкли, что здесь халява какая-то, но мы не парк Затюменский какой-нибудь, который устраивается за счет бюджетных денег, мы это делаем сами», — сообщил бизнесмен.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в течение нескольких месяцев срубят почти 1 500 деревьев и зелёных насаждений.