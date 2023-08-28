«Окружили высоким забором»: тюменцы требуют у бизнесмена вернуть им доступ к лесу

Бизнесмен сообщил изданию, что земли, взяты им в аренду, поэтому он вправе распоряжаться ими по своему усмотрению и никаких законов он не нарушает. Он отметил, что люди могут гулять на соседних с участком территориях. «Все привыкли, что здесь халява какая-то, но мы не парк Затюменский какой-нибудь, который устраивается за счет бюджетных денег, мы это делаем сами», — сообщил бизнесмен.