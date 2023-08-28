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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Тюменцы требуют у бизнесмена Чемезова вернуть им доступ к лесу

«Окружили высоким забором»: тюменцы требуют у бизнесмена вернуть им доступ к лесу

28 августа 2023, 12:04
Фото: 1MI

Тюменцы требуют у бизнесмена Чемезова вернуть им доступ к лесу

Жители Московского муниципального образования подали в суд после того, как бизнесмен из Тюмени ограничил доступ к лесной территории. Раньше люди имели свободный доступ к этому участку, но теперь он окружен высоким забором, ворота закрыты на замок.

Бизнесмен Максим Чемезов, владелец ООО «Лагуна», взял этот участок в аренду. Пожаловались на тюменца жители Дударева, Дербышей и близлежащих населенных пунктов.

Людей возмутил тот факт, что лес по закону не может быть закрыт для свободного посещения. Более того, на участках появились стройматериалы и мусор. Обращения к чиновникам, по их словам, не помогли: они определили земли как рекреационные, строить здесь можно.

Фото: NEFT
«Воспользовались такой юридической тонкостью и переквалифицировали земли, чтобы доказать, что это разрешено», — рассказал NEFT один из местных жителей.

Бизнесмен сообщил изданию, что земли, взяты им в аренду, поэтому он вправе распоряжаться ими по своему усмотрению и никаких законов он не нарушает. Он отметил, что люди могут гулять на соседних с участком территориях. «Все привыкли, что здесь халява какая-то, но мы не парк Затюменский какой-нибудь, который устраивается за счет бюджетных денег, мы это делаем сами», — сообщил бизнесмен.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в течение нескольких месяцев срубят почти 1 500 деревьев и зелёных насаждений.

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#Общество#Александр Мязин#Лес#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные
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