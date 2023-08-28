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Новый антирекорд: уровень воды в тюменской Туре обновил данные исторического минимума

Новый антирекорд: уровень воды в тюменской Туре обновил данные исторического минимума

28 августа 2023, 05:20
Фото: nashgorod.ru
За последние сутки вода опустилась на 1 сантиметр. По данным гидропоста, уровень воды составляет -82 сантиметра над нулевой отметкой. До 27 августа абсолютный минимум составлял -81 сантиметр над нулем поста. Он был зарегистрирован 16 июля 2023 года.
Сюжет
Тюмень

В середине августа в Туре был зафиксирован подъем воды — до -68 сантиметров ниже нуля поста.

По мнению тюменских ученых, спасти Туру от обмеления позволят только кардинальные меры — очистка дна, запрет на вырубку зеленых насаждений, застройку рядом с прибрежной зоной и бетонирование набережной, озеленение территории, ликвидация наносов, которые заиливают подземные родники.

Эксперты отмечают, уровень воды в Туре будет восстановлен в течение 4-6 лет. Правда, при соответствующем уходе.

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Между тем, по прогнозам метеорологов, на этой неделе на областную столицу обрушатся ливневые дожди. Осадки ожидаются на протяжении ближайших пяти дней. Улучшит ли как-либо это ситуация с обмелением реки — неизвестно. В июле этого года ливневые дожди подняли уровень воды в Туре всего на 4 сантиметра.

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