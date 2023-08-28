Новый антирекорд: уровень воды в тюменской Туре обновил данные исторического минимума

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В середине августа в Туре был зафиксирован подъем воды — до -68 сантиметров ниже нуля поста.
По мнению тюменских ученых, спасти Туру от обмеления позволят только кардинальные меры — очистка дна, запрет на вырубку зеленых насаждений, застройку рядом с прибрежной зоной и бетонирование набережной, озеленение территории, ликвидация наносов, которые заиливают подземные родники.
Эксперты отмечают, уровень воды в Туре будет восстановлен в течение 4-6 лет. Правда, при соответствующем уходе.
Между тем, по прогнозам метеорологов, на этой неделе на областную столицу обрушатся ливневые дожди. Осадки ожидаются на протяжении ближайших пяти дней. Улучшит ли как-либо это ситуация с обмелением реки — неизвестно. В июле этого года ливневые дожди подняли уровень воды в Туре всего на 4 сантиметра.