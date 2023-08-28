Новый антирекорд: уровень воды в тюменской Туре обновил данные исторического минимума

Между тем, по прогнозам метеорологов, на этой неделе на областную столицу обрушатся ливневые дожди. Осадки ожидаются на протяжении ближайших пяти дней. Улучшит ли как-либо это ситуация с обмелением реки — неизвестно. В июле этого года ливневые дожди подняли уровень воды в Туре всего на 4 сантиметра.