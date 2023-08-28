На открытии форума БРИКС в Москве выступил нобелевский лауреат Мухаммад Юнус

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Известно, что на форум прибыли гости из 30 стран мира. Гости из Индии и Филиппин, спикеры пленарной сессии «Облачный человек. Технологии как новая суперсила?» при участии ведущих российских экспертов в сфере VR, AR и нейросетей обсудили ключевой вопрос сессии — повышение доступности достижений цивилизации современности для жителей всего мира, пишет ridus.ru.
По словам представителя Бангладеш (Индия) Мухаммада Юнуса, лауреата Нобелевской премии мира 2006 года, банкира, профессора-экономиста, искусственный интеллект может помочь людям всего мира справиться с бедностью.
Он заявил, что тема бедности постоянно поднимается при обсуждении будущего применения передовых технологий. «Многие из вас знают, что я изначально старался сделать так, чтобы финансовые услуги были доступны как можно более широкому кругу людей. Но сейчас банки решают, могут ли они выдать кредиты людям или нет. Мы должны спроектировать финансовую систему таким образом, чтобы все люди могли получить услуги, которые им нужны», — отметил он.
Ученый подчеркнул, что именно люди должны найти эффективное применение технологическим достижениям в вопросе борьбы с бедностью. Он заявил, что искусственный интеллект, который не в состоянии мыслить самостоятельно, может лишь стать инструментом в руках человека, помогая ему изменить мир к лучшему.
Тема экономики — ключевая тема второго дня мероприятия «Экономика в облаке. Технологический бизнес и будущее городов». В ходе дискуссии второго дня будут обсуждаться влияние, которое оказывает цифровая революция на экономические процессы и перспективы, открывающиеся перед предприятиями и инвесторами на рынке городских технологий. Кроме того, участники сессии — представитель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, глава комитета по новой национальной политике сотрудничества индийского Министерства сотрудничества Суреш Прабху и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский — обсудят самые значимые изменения, произошедшие в ряде отраслей, и поговорят об обеспечении цифровизации городской среды бизнесом.