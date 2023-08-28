Мест хватит всем: по маршруту Тюмень — Ишим запустят новый электропоезд

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Как сообщили в СвЖД, в новой электричке оборудованы эргономичные пассажирские диваны с индивидуальными USB-розетками, система кондиционирования с обеззараживанием воздуха, тонированные стеклопакеты, биотуалеты, места для размещения велосипедов. Созданы условия для проезда маломобильных пассажиров.
«Поезд построен полностью из российских комплектующих и соответствует высоким требованиям комфорта и безопасности», — заверили в СвЖД.
До конца года по программе обновления подвижного состава для пригородных перевозок на СвЖД поступит еще 5 электропоездов ЭП2ДМ.
Ранее «Наш Город» писал, что пассажиры поезда Тюмень — Ишим жаловались на дефицит мест в вагонах. Тюменцы сообщали, что пассажирам, в том числе детям, пожилым людям и беременным женщинам, приходилось несколько ехать стоя порядка 300 километров пути.