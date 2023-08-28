Мест хватит всем: по маршруту Тюмень — Ишим запустят новый электропоезд

Ранее «Наш Город» писал, что пассажиры поезда Тюмень — Ишим жаловались на дефицит мест в вагонах. Тюменцы сообщали, что пассажирам, в том числе детям, пожилым людям и беременным женщинам, приходилось несколько ехать стоя порядка 300 километров пути.