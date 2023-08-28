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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Мест хватит всем: по маршруту Тюмень — Ишим запустят новый электропоезд

Мест хватит всем: по маршруту Тюмень — Ишим запустят новый электропоезд

28 августа 2023, 13:07
Фото: СвЖД
Жителей Тюменской области, страдающих от катастрофической нехватки мест в поезде Тюмень — Ишим, услышали. С сентября по маршруту начнет курсировать новый комфортабельный электропоезд вместимостью около 600 пассажиров.
Фото: СвЖД

 

Как сообщили в СвЖД, в новой электричке оборудованы эргономичные пассажирские диваны с индивидуальными USB-розетками, система кондиционирования с обеззараживанием воздуха, тонированные стеклопакеты, биотуалеты, места для размещения велосипедов. Созданы условия для проезда маломобильных пассажиров.

«Поезд построен полностью из российских комплектующих и соответствует высоким требованиям комфорта и безопасности», — заверили в СвЖД.

До конца года по программе обновления подвижного состава для пригородных перевозок на СвЖД поступит еще 5 электропоездов ЭП2ДМ.

В Тюменской области по пригородным маршрутам запустят новый электропоезд
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Ранее «Наш Город» писал, что пассажиры поезда Тюмень — Ишим жаловались на дефицит мест в вагонах. Тюменцы сообщали, что пассажирам, в том числе детям, пожилым людям и беременным женщинам, приходилось несколько ехать стоя порядка 300 километров пути.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Поезда#СвЖД#Пригородные электрички
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